Le autorità di regolamentazione sostengono che Goliath abbia promesso rendimenti derivanti da un pool di liquidità in crypto, ma che invece abbia utilizzato i fondi per pagare i primi investitori e finanziare le spese di lusso del suo fondatore.

Martedì la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti hanno intentato cause civili separate contro Goliath Ventures e il suo fondatore Christopher Delgado in relazione a un presunto schema Ponzi nel settore delle criptovalute che avrebbe raccolto circa 400 milioni di dollari.





La SEC ha affermato che Goliath ha raccolto almeno 425 milioni di dollari da oltre 1.300 investitori attraverso un’offerta di titoli non registrata. Agli investitori era stato detto che il loro denaro sarebbe stato investito in pool di liquidità di criptovalute, ma l’agenzia ha sostenuto che nessuno dei fondi o degli asset crypto è stato effettivamente investito in tali pool e che Delgado ha sottratto almeno 51 milioni di dollari per uso personale.





In un’azione separata, la CFTC ha dichiarato che circa 1.600 clienti hanno versato almeno 397 milioni di dollari dopo che Goliath aveva sollecitato fondi per il trading di criptovalute in Bitcoin ed Ether.

Delgado ha accettato di raggiungere un accordo nella causa civile intentata dalla SEC, mentre la CFTC sta perseguendo separatamente il risarcimento, le sanzioni e i divieti di accesso al mercato.

Delgadosi era già dichiarato colpevole il 30 giugno di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica, frode telematica e riciclaggio di denaro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva dichiarato all’epoca che almeno 400 milioni di dollari erano stati versati a Goliath e che Delgado aveva ammesso di aver causato perdite agli investitori per almeno 250 milioni di dollari. Ha inoltre accettato di cedere proprietà, veicoli, beni di lusso, conti bancari e conti in crypto riconducibili alla truffa.





Delgado accetta di raggiungere accordo nel caso con la SEC

Secondo la SEC, Goliath prometteva rendimenti mensili compresi tra il 3% e il 10%, generati dalle fee pagate dai trader che utilizzavano i suoi pool di liquidità, garantendo al contempo il capitale degli investitori. La denuncia sostiene che la società abbia invece utilizzato fondi e asset crypto provenienti da investitori nuovi ed esistenti per pagare gli investitori precedenti e abbia falsificato i saldi dei conti e i parametri di rendimento.





La SEC ha affermato che Goliath ha versato commissioni agli agenti di vendita che reclutavano investitori. Secondo l’agenzia, entro novembre 2025 la società non è più riuscita a raccogliere fondi con la rapidità necessaria per far fronte ai propri obblighi, ha smesso di effettuare distribuzioni mensili ed è fallita.





Delgado ha accettato un accordo biforcuto, soggetto all’approvazione del tribunale, che gli vieterebbe in via definitiva di violare le disposizioni della normativa sui titoli citate nella denuncia. Gli sarebbe inoltre vietato partecipare a operazioni su titoli, ad eccezione di determinate operazioni sui propri conti personali, nonché agire in qualità di broker o dealer o associarsi a tali soggetti.

Il tribunale determinerà l’importo della restituzione dei profitti illeciti, degli interessi pregiudiziali e della sanzione civile.



