CEO First Digital: Rinvio CLARITY Act offre opportunità a centri finanziari asiatici

Il rinvio da parte del Senato degli Stati Uniti del voto sulla legislazione relativa alla struttura del mercato crypto potrebbe concedere a Hong Kong e Singapore più tempo per rafforzare la propria posizione come hub delle risorse digitali, secondo Vincent Chok, fondatore e amministratore delegato di First Digital.

Venerdì, l’ufficio di Thune ha confermato a Cointelegraph che il Senato non voterà la legge prima della pausa estiva di agosto. Thune ha citato l’opposizione dei Democratici e ha affermato che il disegno di legge sarà una priorità al ritorno dei senatori a settembre.

Chok, la cui azienda emette la stablecoin FDUSD, ha affermato che il rinvio potrebbe offrire alle giurisdizioni dotate di quadri normativi più chiari un vantaggio nell’attrarre capitali e talenti, poiché l’incertezza negli Stati Uniti pesa sull’adozione da parte degli investitori istituzionali.

Ha aggiunto che il rinvio lascia le istituzioni senza regole chiare in materia di struttura di mercato, custodia e vigilanza. «I mercati possono adattarsi a tempistiche più lente, ma ciò con cui faticano è l’incertezza prolungata», ha dichiarato in un comunicato inviato a Cointelegraph.

Ritardo alimenta timori riguardo applicazione norme e innovazione all'estero

Chok ha affermato che i progressi normativi al di fuori degli Stati Uniti proseguiranno indipendentemente dal calendario previsto dal CLARITY Act.

“Per l’Asia, questo ritardo offre ai centri finanziari regionali come Hong Kong e Singapore più tempo per dimostrare che una regolamentazione chiara può coesistere con l’innovazione”, ha dichiarato.

Maylea Ma, viceconsulente legale presso l’aggregatore di exchange decentralizzati 1inch, ha affermato che, se il Congresso alla fine non dovesse approvare la legge, il settore potrebbe trovarsi di fronte a un ritorno alla “regolamentazione tramite applicazione delle norme”. Gli operatori di mercato continuerebbero a dipendere dalle interpretazioni delle agenzie, dall’applicazione caso per caso delle norme e da un mosaico frammentato di norme statali in materia di trasferimento di denaro e titoli, ha aggiunto.

Ma ha contrapposto tale incertezza alla situazione dell’Unione Europea, dove il regolamento sui mercati delle asset crypto (MiCA) è già in vigore. Ha affermato che 1inch continuerà a operare secondo il proprio modello conservativo, non custodiale e self-custodial, in attesa di una maggiore certezza giuridica negli Stati Uniti.

James E. Thorne, capo stratega di mercato di Wellington-Altus, ha offerto una risposta più carica di connotazioni politiche, definendo il rinvio una «resa» da parte di Thune e una vittoria per la senatrice Elizabeth Warren e lo status quo normativo. Ha affermato che il perdurare dell’ambiguità spingerà l’innovazione all’estero, mentre altre giurisdizioni svilupperanno regimi più chiari.

«La normativa avrebbe dovuto essere approvata anni fa», ha scritto su X. «Invece, Washington ha scelto di vivere nell’ambiguità, lasciando che Warren e la lobby bancaria trasformassero l’incertezza in un’arma; la SEC e la Fed si sono adeguate, e ora Thune sta tenendo il CLARITY Act bloccato in un limbo procedurale».