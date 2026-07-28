Gruppo parlamentare britannico indaga su barriere bancarie che ostacolano aziende crypto

Un gruppo parlamentare britannico ha avviato un'indagine sulle restrizioni bancarie a carico delle società operanti nel settore crypto e dei consumatori, compreso il loro impatto sugli investimenti e sulla concorrenza.

Un gruppo parlamentare del Regno Unito ha avviato un'indagine per verificare se le imprese e i consumatori del settore crypto incontrino ostacoli nell'accesso ai servizi bancari, tra cui l'accesso ai conti e le restrizioni sulle transazioni relative alle criptovalute.

Lunedì, il Gruppo parlamentare interpartitico sulle criptovalute e gli asset digitali (APPG) ha dichiarato che esaminerà in che modo tali restrizioni incidano sugli investimenti, sulla concorrenza e sulla crescita economica. Il gruppo ha affermato che valuterà se le restrizioni siano proporzionate.

È possibile inviare osservazioni scritte da parte di banche, fornitori di servizi di pagamento, società operanti nel settore delle criptovalute e altre parti interessate fino al 31 agosto; successivamente, il gruppo intende pubblicare i propri risultati e le proprie raccomandazioni.

Un sondaggio condotto a gennaio dal Cryptoasset Business Council del Regno Unito ha rilevato che 10 crypto exchange hanno segnalato che le banche hanno bloccato o ritardato il 40% delle transazioni verso le piattaforme di criptovalute. Secondo il sondaggio, il 70% degli intervistati ha affermato che le restrizioni hanno ridotto la propria disponibilità a investire, espandersi o assumere personale nel Regno Unito.

L’indagine precede l’inizio, previsto per il 30 settembre, dell’accettazione da parte della Financial Conduct Authority delle domande di autorizzazione presentate dalle società operanti nel settore delle criptovalute.