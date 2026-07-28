Patrick Witt, il principale consulente della Casa Bianca in materia di crypto, ha dichiarato che non prenderà un periodo di aspettativa alla fine del mese per l’addestramento militare, il che gli consentirà di rimanere al suo posto per contribuire a portare avanti il CLARITY Act al Senato.

«La scorsa settimana è stato riportato che mi sarei dovuto assentare per seguire un addestramento obbligatorio nell’ambito del mio servizio nella Guardia Nazionale dell’Esercito della Georgia, proprio prima che il CLARITY Act arrivasse in Senato», ha dichiarato Witt lunedì in un post su X.

«Pur rimanendo impegnato ad adempiere ai miei obblighi di servizio, sono lieto di comunicare che il mio addestramento è stato rinviato e che potrò portare a termine questo impegno», ha aggiunto.

Fonte: Patrick Witt

Il CLARITY Act, che creerebbe il primo quadro normativo completo degli Stati Uniti per il mercato crypto, deve superare una scadenza decisiva per essere approvato dal Senato prima della pausa estiva dell’8 agosto. Witt è il negoziatore capo della Casa Bianca per questa legge.

Witt, che dallo scorso agosto ricopre la carica di direttore esecutivo del Consiglio dei consulenti del Presidente per gli asset crypto, avrebbe dovuto presentarsi il 27 luglio alla Georgia Army National Guard per seguire il corso di formazione per diventare Giudice Avvocato Generale (JAG). Il corso gli consentirà di ricoprire il ruolo di ufficiale legale nella Guardia Nazionale.

Secondo un articolo pubblicato martedì da Crypto In America, Witt aveva già rinviato il suo addestramento militare obbligatorio ad aprile per rimanere alla Casa Bianca e lavorare ai negoziati sul CLARITY Act, che si sono protratti più a lungo del previsto. Questa è la seconda volta che Witt rinvia il proprio addestramento.

Harry Jung lascerà il Consiglio crypto della Casa Bianca

La permanenza di Witt alla Casa Bianca arriva proprio mentre Harry Jung, vicedirettore del Consiglio dei consulenti del Presidente per gli asset crypto, ha annunciato che lascerà il proprio incarico.

“Tra due settimane lascerò il servizio governativo con immensa gratitudine”, ha dichiarato Jung lunedì in un post su X. “Questi ultimi due anni hanno trasformato la posizione degli Stati Uniti sulle criptovalute. Sono orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato”.

Secondo Crypto In America, Jung avrebbe dovuto inizialmente assumere le responsabilità di Witt all’interno del consiglio sulle criptovalute mentre quest’ultimo era in congedo militare.

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