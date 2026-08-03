Il fondatore di Telegram sostiene che la Russia lo abbia dichiarato terrorista dopo che egli si era rifiutato di assecondare le richieste del governo relative alla sorveglianza di massa e alla censura sulla piattaforma di messaggistica.

Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, ha affermato che le autorità russe lo hanno definito un “terrorista” dopo che egli si era rifiutato di assecondare le richieste del governo relative alla sorveglianza di massa e alla censura sulla piattaforma di messaggistica, rispondendo pubblicamente il giorno dopo che la Russia aveva annunciato le accuse a suo carico.

In un post pubblicato giovedì su Telegram, Durov ha inoltre affermato che la Russia gli aveva vietato di “pubblicare informazioni su Internet”, aggiungendo che le autorità si erano “confuse su chi possa vietare l’accesso a Internet a chi”.

Fonte: Telegram, Pavel Durov

Le dichiarazioni sono state rilasciate il giorno dopo che il Servizio federale di sicurezza russo ha accusato Durov di aver agevolato attività terroristiche, sostenendo che Telegram non avesse rimosso i canali utilizzati da gruppi terroristici e dai servizi segreti ucraini.

Il caso fa seguito a un’indagine penale avviata dalla Russia a febbraio, quando le autorità di regolamentazione hanno accusato Telegram di aver lasciato online quasi 155.000 canali, chat e bot nonostante fossero stati segnalati come violatori delle leggi russe in materia di contenuti estremisti, terrorismo, traffico di droga e altre attività illecite.

Battaglie legali di Durov si estendono oltre i confini russi

Il caso russo si aggiunge alle controversie legali di Durov all’estero. Durov è stato arrestato in Francia nell’agosto 2024 e rimane sotto indagine giudiziaria in seguito alle accuse secondo cui Telegram avrebbe facilitato attività criminali omettendo di moderare adeguatamente i contenuti illegali e di rispondere alle richieste delle forze dell’ordine.

Durov ha negato qualsiasi illecito, sostenendo che le autorità francesi non abbiano rispettato le garanzie procedurali nel richiedere informazioni a Telegram. Il suo arresto ha inoltre dato il via a una campagna sostenuta dalla community TON che ha raccolto oltre 9 milioni di firme su una lettera aperta in cui si esortavano le autorità francesi a rilasciarlo.

Le autorità francesi hanno inizialmente consentito a Durov di tornare temporaneamente a Dubai nel marzo 2025, prima di revocare completamente le sue restrizioni di viaggio più avanti nello stesso anno.

Telegram sta inoltre affrontando nuove pressioni legali in Australia, dove questa settimana le autorità di regolamentazione hanno avviato un procedimento giudiziario sostenendo che la piattaforma non abbia rimosso contenuti legati al terrorismo.

Durov si è presentato come un difensore della libertà di espressione e della privacy digitale. Ad aprile, ha avvertito che la app di verifica dell’età proposta dall’Unione Europea potrebbe aprire la strada a una più ampia sorveglianza online. Lo stesso mese, ha attribuito la responsabilità di un’ondata di rapimenti legati alle criptovalute in Francia a presunte fughe di dati fiscali e ha affermato che Telegram avrebbe lasciato il Paese piuttosto che concedere alle autorità l’accesso ai messaggi privati degli utenti.



