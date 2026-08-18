Il tentativo di Alex Mashinsky, ex CEO della ormai defunta piattaforma di prestiti in criptovalute Celsius, di convincere un tribunale federale ad annullare la sua condanna a 12 anni per frode e manipolazione del mercato deve affrontare l’opposizione dei procuratori statunitensi del Distretto Sud di New York (SDNY).

In un atto depositato venerdì, il procuratore dell’SDNY James McDonald e il procuratore aggiunto Allison Nichols hanno affermato che il tribunale dovrebbe respingere la istanza per annullare la sua condanna e la sua pena, sostenendo che molte delle sue argomentazioni legali erano «prive di fondamento» e contestando le accuse di assistenza legale inefficace.

L’ex CEO di Celsius ha informato il tribunale a maggio che avrebbe proceduto pro se — ovvero rappresentandosi da solo nel procedimento — e ha presentato un’istanza di annullamento, includendo accuse riguardanti l’exchange di criptovalute FTX e il suo ex collega, il direttore responsabile dei ricavi della società Roni Cohen-Pavon.

«Mashinsky non ha nemmeno presentato una dichiarazione giurata a sostegno di queste accuse infondate e la sua istanza dovrebbe essere respinta senza un’udienza o ulteriori accertamenti sui fatti», hanno dichiarato i procuratori, aggiungendo:

«[...] Presenta una lunga serie di lamentele, dando ad altri la colpa dei problemi di Celsius e riproponendo le prove presentate durante l’udienza per la sua condanna. Sebbene Mashinsky non arrivi a sostenere di essere innocente sul piano dei fatti, accusa i suoi avvocati di non aver sostenuto determinate argomentazioni a suo favore.»

A martedì, il giudice incaricato del caso non aveva ancora risposto all’atto dei procuratori federali. Mashinsky è stato condannato nel maggio 2025 a 144 mesi di carcere, dopo essersi dichiarato colpevole di frode sulle materie prime e frode in materia di titoli legata a «dispositivi manipolativi e ingannevoli» presso Celsius. Cohen-Pavon, che secondo il governo ha fornito «un’assistenza sostanziale» ai procuratori nel caso contro Mashinsky, è stato condannato alla pena già scontata a maggio.

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Celsius è stata una delle numerose società di criptovalute a dichiarare bancarotta nel 2022, durante una fase di ribasso del mercato iniziata con il collasso di Terraform Labs. Le autorità hanno incriminato Mashinsky e Cohen-Pavon nel 2023 ed entrambi si sono successivamente dichiarati colpevoli. All’ex CEO è stato ordinato di pagare 48 milioni di dollari come confisca al momento della condanna e ha accettato di pagare 10 milioni di dollari nell’ambito di un accordo separato con la Federal Trade Commission statunitense.

Mashinsky bandito dalla negoziazione sui mercati delle materie prime

A giugno, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha annunciato che l’ex CEO di Celsius era stato bandito permanentemente dalle negoziazioni sui mercati di competenza dell’autorità di regolamentazione delle materie prime.

Il caso della CFTC è stato uno degli ultimi procedimenti contro Mashinsky e Celsius a essere risolti dopo il collasso della società nel 2022. Tuttavia, l’azione civile della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense contro il cofondatore, avviata per la prima volta nel 2023, era ancora in corso, nonostante il tribunale avesse emesso una sentenza contro la piattaforma mesi dopo la denuncia iniziale.

Al 30 luglio, la SEC ha riferito che i suoi avvocati e Mashinsky erano «impegnati in discussioni per un accordo». L’autorità di regolamentazione ha chiesto al tribunale 60 giorni per depositare una relazione sullo stato della questione, rinviando ogni potenziale risoluzione alla fine di settembre.

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