Tre gruppi di pressione del settore crypto sostengono che il disegno di legge che prevede la tassazione dei proventi derivanti dallo staking e dal mining al momento della loro vendita dovrebbe essere approvato senza ulteriori emendamenti.

Un gruppo di organizzazioni di lobbying nel settore delle criptovalute ha esortato il Congresso ad approvare senza modifiche un disegno di legge sulle imposte relative allo staking e al mining di criptovalute, sostenendo che ciò fornirebbe chiarezza in materia di tassazione dei premi in criptovalute e garantirebbe che le blockchain “possano essere protette dagli americani in America”.

La Blockchain Association, il Crypto Council for Innovation e la Digital Chamber hanno affermato in una lettera inviata domenica al presidente della Commissione Ways and Means della Camera dei Rappresentanti, Jason Smith, e al suo principale esponente democratico, Richard Neal, che il «Tax Clarity for Mining and Staking Act» dovrebbe essere approvato «così come è stato presentato».

«Dopo anni di incertezza su come vengano tassati i ricavi derivanti dal mining e dallo staking, il disegno di legge offre un compromesso duraturo che gli innovatori possono sostenere, rispondendo al contempo alle preoccupazioni sollevate da alcuni legislatori», ha scritto il gruppo.

Il disegno di legge mira ad affrontare quella che il settore delle criptovalute da tempo definisce una normativa fiscale ingiusta, che considera i ricompense derivanti dal mining e dallo staking come reddito imponibile al momento della ricezione; secondo la lettera, si tratterebbe di una «tassazione di reddito fittizio» che può causare problemi di liquidità.

Il disegno di legge consentirebbe ai miner e agli staker di scegliere se pagare le imposte sui ricompense in criptovaluta al momento della loro ricezione o al momento della vendita degli asset; secondo i lobbisti, ciò «garantisce il riconoscimento del reddito evitando al contempo una tassazione immediata prima che i contribuenti possano monetizzare l’asset».

Il disegno di legge è stato presentato all’inizio di questo mese in vista di un’audizione legislativa, ma non è andato oltre la Commissione Ways and Means. Il deputato democratico Steven Horsford ha presentato un emendamento per limitare a cinque anni il differimento delle imposte sui ricompense in criptovaluta.

L’amministratore delegato del Crypto Council for Innovation, Ji Hun Kim, ha pubblicato lunedì su X che l’emendamento di Horsford «comprometterebbe» il disegno di legge e genererebbe «entrate trascurabili».

«Apprezziamo molto il suo impegno, ma sono già state fatte concessioni significative nel definire questo tema come una questione elettorale», ha aggiunto.

Fonte: Ji Hun Kim

Il disegno di legge ha suscitato le resistenze della lobby bancaria: all’inizio di questo mese, l’American Bankers Association ha affermato che esso conferirebbe «un vantaggio significativo rispetto a quasi tutte le altre modalità con cui gli americani oggi risparmiano, investono e ottengono rendimenti».

«Quando una società distribuisce un dividendo, gli azionisti ricevono il valore del dividendo e pagano le imposte nell’anno stesso», ha spiegato l’ABA. «Il Tax Clarity for Mining and Staking Act funzionerebbe in modo molto diverso — e mostrerebbe un chiaro favoritismo nei confronti delle criptovalute rispetto ad altre classi di attività».

La lobby delle criptovalute ha sostenuto che rinegoziare qualsiasi compromesso concordato nel disegno di legge «rischierebbe di far riemergere proprio i problemi che il disegno di legge risolve e di bloccare un risultato bipartisan che è finalmente a portata di mano».

Il disegno di legge si aggiunge a un altro disegno di legge incentrato sulla tassazione delle criptovalute all’esame del Congresso, il cosiddetto PARITY Act, che è stato presentato a maggio e incarica l’Internal Revenue Service di studiare quali esenzioni possa concedere per le piccole transazioni in criptovalute.

Il settore delle criptovalute ha chiesto al Congresso di esentare dal pagamento delle imposte le piccole transazioni in criptovalute. Kraken ha dichiarato ad aprile di aver inviato 56 milioni di moduli fiscali all’Internal Revenue Service, di cui quasi un terzo riguardava transazioni di valore inferiore a 1 dollaro, mentre oltre il 75% riguardava transazioni inferiori a 50 dollari.