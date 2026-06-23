Fonte: Ji Hun Kim
Il disegno di legge ha suscitato le resistenze della lobby bancaria: all’inizio di questo mese, l’American Bankers Association ha affermato che esso conferirebbe «un vantaggio significativo rispetto a quasi tutte le altre modalità con cui gli americani oggi risparmiano, investono e ottengono rendimenti».
«Quando una società distribuisce un dividendo, gli azionisti ricevono il valore del dividendo e pagano le imposte nell’anno stesso», ha spiegato l’ABA. «Il Tax Clarity for Mining and Staking Act funzionerebbe in modo molto diverso — e mostrerebbe un chiaro favoritismo nei confronti delle criptovalute rispetto ad altre classi di attività».
La lobby delle criptovalute ha sostenuto che rinegoziare qualsiasi compromesso concordato nel disegno di legge «rischierebbe di far riemergere proprio i problemi che il disegno di legge risolve e di bloccare un risultato bipartisan che è finalmente a portata di mano».
Il disegno di legge si aggiunge a un altro disegno di legge incentrato sulla tassazione delle criptovalute all’esame del Congresso, il cosiddetto PARITY Act, che è stato presentato a maggio e incarica l’Internal Revenue Service di studiare quali esenzioni possa concedere per le piccole transazioni in criptovalute.
Il settore delle criptovalute ha chiesto al Congresso di esentare dal pagamento delle imposte le piccole transazioni in criptovalute. Kraken ha dichiarato ad aprile di aver inviato 56 milioni di moduli fiscali all’Internal Revenue Service, di cui quasi un terzo riguardava transazioni di valore inferiore a 1 dollaro, mentre oltre il 75% riguardava transazioni inferiori a 50 dollari.
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