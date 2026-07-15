L'Associazione federale dei funzionari responsabili dell'applicazione della legge ha espresso il proprio sostegno al CLARITY Act, ma ha sollecitato alcune modifiche al testo della legge.

Il Digital Asset Market Clarity Act ha ottenuto il secondo sostegno pubblico da parte di un’importante organizzazione delle forze dell’ordine statunitensi, a poche settimane da quella che molti considerano una scadenza legislativa decisiva prima della pausa estiva del Senato ad agosto.

In una dichiarazione del 10 luglio, la Federal Law Enforcement Officers Association (FLEOA) ha affermato di aver presentato una lettera alla Commissione bancaria del Senato degli Stati Uniti a sostegno del CLARITY Act, chiedendo al contempo modifiche volte a rafforzare la responsabilità nel settore della finanza decentralizzata (DeFi) e a preservare i poteri esistenti degli investigatori.

Lindsay Fraser, responsabile delle politiche della Blockchain Association, ha affermato che l’appoggio è significativo perché la FLEOA «rappresenta oltre 30.000 agenti federali che comprendono in prima persona ciò di cui gli investigatori hanno bisogno per combattere la criminalità finanziaria sofisticata». Ha aggiunto che la lettera sostiene la tesi secondo cui il CLARITY Act «amplierebbe gli strumenti antiriciclaggio, migliorerebbe la condivisione delle informazioni e preserverebbe le autorità penali di lunga data».

L’appoggio è arrivato nove giorni dopo che il disegno di legge era stato sostenuto dalla National Organization of Black Law Enforcement Executives (NOBLE); entrambe le lettere contribuiscono a confutare le argomentazioni secondo cui il CLARITY Act indebolirebbe la capacità del governo di contrastare la criminalità legata alle criptovalute.





Fonte: Patrick Witt

Nella sua dichiarazione, la FLEOA ha affermato che l’attuale versione del CLARITY Act “rappresenta un progresso significativo verso il raggiungimento di un equilibrio tra innovazione tecnologica e sicurezza pubblica”.

“La FLEOA elogia la Commissione per i suoi sforzi volti a stabilire un quadro normativo chiaro per gli asset digitali che promuova un’innovazione responsabile, preservando al contempo le autorità fondamentali in materia penale, di antiriciclaggio, di lotta al finanziamento del terrorismo, di applicazione delle sanzioni e di indagine”.

Tuttavia, la FLEOA ha anche esortato i legislatori a restringere le tutele previste dal CLARITY Act in materia di DeFi; a chiarire meglio chi sia responsabile nei sistemi di finanza decentralizzata (DeFi); a impedire alle aziende di eludere la regolamentazione dichiarandosi decentralizzate; a rivedere la formulazione relativa all’«intento specifico» per facilitare l’accertamento della responsabilità e ad affermare esplicitamente che la legislazione non limita l’attuale autorità investigativa federale.

Fraser ha affermato che la Blockchain Association ha accolto con favore «miglioramenti costruttivi e tecnicamente validi» alla legislazione, ma ha avvertito che eventuali modifiche dovrebbero preservare la distinzione tra condotta criminale e lo sviluppo di software non custodiale.

«Proteggere gli sviluppatori e preservare gli strumenti delle forze dell’ordine sono obiettivi complementari, e il sostegno della FLEOA dimostra che il Senato è in grado di trovare il giusto equilibrio», ha affermato Fraser.

Organismi giudiziari chiedono modifiche al CLARITY Act

A giugno, quattro organizzazioni delle forze dell’ordine hanno contattato la Casa Bianca per esprimere le proprie preoccupazioni riguardo alla Sezione 604 della legge, che mira a proteggere gli sviluppatori dalla responsabilità per attività illecite svolte dagli utenti sulle loro piattaforme decentralizzate.

Le organizzazioni, tra cui l’Associazione Nazionale dei Procuratori Distrettuali, l’Associazione Nazionale degli Assistenti Procuratori degli Stati Uniti, l’Associazione Internazionale dei Capi di Polizia e l’Associazione Nazionale degli Sceriffi, hanno sostenuto che ciò potrebbe creare ampie esenzioni che renderebbero più difficile per le forze dell’ordine indagare sui reati legati alle criptovalute.

L’opposizione ha spinto la Casa Bianca a invitare, a fine giugno, le organizzazioni delle forze dell’ordine contrarie alla formulazione del disegno di legge a un incontro.

A luglio, l’Associazione degli Sceriffi delle Principali Contee d’America (Major County Sheriffs of America) ha modificato la propria posizione sul CLARITY Act, assumendo un atteggiamento neutrale dopo essersi inizialmente opposta al disegno di legge.





Scadenza di agosto per CLARITY Act si avvicina

La lettera arriva a meno di quattro settimane dalla sospensione dei lavori del Senato, prevista per l’8 agosto. Gli addetti ai lavori considerano tale sospensione una tappa fondamentale per garantire l’approvazione della legge entro la fine dell’anno.

«Questa è probabilmente la nostra ultima occasione per far approvare una vera e propria normativa sugli asset digitali prima del 2030», ha affermato l’8 luglio la senatrice Cynthia Lummis.

«Se non riusciremo ad approvare il Clarity Act, garantiremo che sia un altro Paese a dettare le regole sugli asset digitali e passeremo il prossimo decennio a cercare di recuperare il ritardo».