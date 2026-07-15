Fonte: Patrick Witt
Nella sua dichiarazione, la FLEOA ha affermato che l’attuale versione del CLARITY Act “rappresenta un progresso significativo verso il raggiungimento di un equilibrio tra innovazione tecnologica e sicurezza pubblica”.
“La FLEOA elogia la Commissione per i suoi sforzi volti a stabilire un quadro normativo chiaro per gli asset digitali che promuova un’innovazione responsabile, preservando al contempo le autorità fondamentali in materia penale, di antiriciclaggio, di lotta al finanziamento del terrorismo, di applicazione delle sanzioni e di indagine”.
Tuttavia, la FLEOA ha anche esortato i legislatori a restringere le tutele previste dal CLARITY Act in materia di DeFi; a chiarire meglio chi sia responsabile nei sistemi di finanza decentralizzata (DeFi); a impedire alle aziende di eludere la regolamentazione dichiarandosi decentralizzate; a rivedere la formulazione relativa all’«intento specifico» per facilitare l’accertamento della responsabilità e ad affermare esplicitamente che la legislazione non limita l’attuale autorità investigativa federale.
Fraser ha affermato che la Blockchain Association ha accolto con favore «miglioramenti costruttivi e tecnicamente validi» alla legislazione, ma ha avvertito che eventuali modifiche dovrebbero preservare la distinzione tra condotta criminale e lo sviluppo di software non custodiale.
«Proteggere gli sviluppatori e preservare gli strumenti delle forze dell’ordine sono obiettivi complementari, e il sostegno della FLEOA dimostra che il Senato è in grado di trovare il giusto equilibrio», ha affermato Fraser.
A giugno, quattro organizzazioni delle forze dell’ordine hanno contattato la Casa Bianca per esprimere le proprie preoccupazioni riguardo alla Sezione 604 della legge, che mira a proteggere gli sviluppatori dalla responsabilità per attività illecite svolte dagli utenti sulle loro piattaforme decentralizzate.
Le organizzazioni, tra cui l’Associazione Nazionale dei Procuratori Distrettuali, l’Associazione Nazionale degli Assistenti Procuratori degli Stati Uniti, l’Associazione Internazionale dei Capi di Polizia e l’Associazione Nazionale degli Sceriffi, hanno sostenuto che ciò potrebbe creare ampie esenzioni che renderebbero più difficile per le forze dell’ordine indagare sui reati legati alle criptovalute.
L’opposizione ha spinto la Casa Bianca a invitare, a fine giugno, le organizzazioni delle forze dell’ordine contrarie alla formulazione del disegno di legge a un incontro.
A luglio, l’Associazione degli Sceriffi delle Principali Contee d’America (Major County Sheriffs of America) ha modificato la propria posizione sul CLARITY Act, assumendo un atteggiamento neutrale dopo essersi inizialmente opposta al disegno di legge.
La lettera arriva a meno di quattro settimane dalla sospensione dei lavori del Senato, prevista per l’8 agosto. Gli addetti ai lavori considerano tale sospensione una tappa fondamentale per garantire l’approvazione della legge entro la fine dell’anno.
«Questa è probabilmente la nostra ultima occasione per far approvare una vera e propria normativa sugli asset digitali prima del 2030», ha affermato l’8 luglio la senatrice Cynthia Lummis.
«Se non riusciremo ad approvare il Clarity Act, garantiremo che sia un altro Paese a dettare le regole sugli asset digitali e passeremo il prossimo decennio a cercare di recuperare il ritardo».