Autori di attacchi crypto informatici si dichiarano colpevoli

Isiah Angelo Garcia (a sinistra) e Raymond Christian Garcia (a destra). Fonte: Waller County, Texas, Sheriff's Office
La polizia è stata allertata del rapimento dopo che il figlio della vittima è riuscito a effettuare una chiamata di emergenza, alla quale hanno risposto gli agenti dello sceriffo della contea di Washington. Gli agenti hanno successivamente rinvenuto un fucile a canna rigata e uno a canna liscia che, insieme alle riprese delle telecamere di sorveglianza e ad altre prove, hanno permesso di collegare i fratelli al furto con scasso.
Nelle loro dichiarazioni di colpevolezza, entrambi gli imputati hanno ammesso di aver usato armi da fuoco per minacciare le vittime al fine di derubarle. Hanno accettato di pagare oltre 8 milioni di dollari a titolo di risarcimento. Le udienze per la determinazione della pena non sono ancora state fissate.
Questo ultimo sviluppo segna un’altra vittoria per i pubblici ministeri statunitensi nella lotta globale contro i criminali che prendono di mira i possessori di criptovalute.
A maggio, le autorità statunitensi hanno reso pubblica un’accusa contro tre uomini accusati di aver rubato almeno 6,5 milioni di dollari in una «serie di rapine violente ai danni di possessori di criptovalute».
Le rapine hanno visto i tre imputati presumibilmente farsi passare per corrieri per introdursi con la forza nelle abitazioni e ricorrere alla violenza per sottrarre criptovalute alle loro vittime.
L’aumento degli attacchi a livello globale ha attirato l’attenzione del governo francese.
Durante la Paris Blockchain Week di aprile, Jean-Didier Berger, ministro delegato presso il ministro dell’Interno francese, ha dichiarato che il suo ufficio ha adottato «misure preventive» contro gli attacchi di questo tipo, tra cui il lancio di una piattaforma di prevenzione che ha raccolto migliaia di iscrizioni.
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