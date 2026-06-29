Autori di attacchi crypto informatici si dichiarano colpevoli

Due fratelli accusati di aver rapito una famiglia del Minnesota sotto la minaccia delle armi lo scorso anno per rubare 8 milioni di dollari in criptovaluta si sono dichiarati colpevoli in relazione alla rapina a mano armata.

Isiah Angelo Garcia e Raymond Christian Garcia, giovedì, si sono dichiarati colpevoli del reato di “Interferenza con il commercio mediante rapina”, rischiando una pena massima di 20 anni di reclusione in un carcere federale, secondo quanto riferito dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti del Distretto del Minnesota.

«Le dichiarazioni di colpevolezza rese oggi riflettono il nostro impegno a far sì che gli imputati rispondano delle scelte che hanno compiuto», ha affermato il procuratore federale Daniel Rosen.

Negli ultimi anni gli attacchi globali legati alle criptovalute sono aumentati vertiginosamente. A febbraio, CertiK ha rilevato che nel 2025 il numero di aggressioni e rapimenti legati alle criptovalute è aumentato del 75% rispetto all’anno precedente. Le perdite stimate nei primi quattro mesi del 2026 a causa di tali attacchi hanno già raggiunto i 101 milioni di dollari.

Fratelli Garcia rubano $8 milioni in crypto

I pubblici ministeri hanno affermato che il 19 settembre 2025 i due fratelli si sono recati in Minnesota dal Texas per tenere sotto tiro la vittima e la sua famiglia, costringendola a trasferire criptovaluta dai propri conti online e dai portafogli hardware.

Durante il calvario, la moglie e il figlio della vittima sono rimasti trattenuti per nove ore nella loro abitazione, mentre la vittima è stata condotta in una baita di famiglia a circa tre ore di distanza ed è stata infine costretta a trasferire 8 milioni di dollari in criptovaluta.

Isiah Angelo Garcia (a sinistra) e Raymond Christian Garcia (a destra). Fonte: Waller County, Texas, Sheriff's Office

La polizia è stata allertata del rapimento dopo che il figlio della vittima è riuscito a effettuare una chiamata di emergenza, alla quale hanno risposto gli agenti dello sceriffo della contea di Washington. Gli agenti hanno successivamente rinvenuto un fucile a canna rigata e uno a canna liscia che, insieme alle riprese delle telecamere di sorveglianza e ad altre prove, hanno permesso di collegare i fratelli al furto con scasso.

Autori di attacchi crypto informatici si dichiarano colpevoli

Nelle loro dichiarazioni di colpevolezza, entrambi gli imputati hanno ammesso di aver usato armi da fuoco per minacciare le vittime al fine di derubarle. Hanno accettato di pagare oltre 8 milioni di dollari a titolo di risarcimento. Le udienze per la determinazione della pena non sono ancora state fissate.

Questo ultimo sviluppo segna un’altra vittoria per i pubblici ministeri statunitensi nella lotta globale contro i criminali che prendono di mira i possessori di criptovalute.

A maggio, le autorità statunitensi hanno reso pubblica un’accusa contro tre uomini accusati di aver rubato almeno 6,5 milioni di dollari in una «serie di rapine violente ai danni di possessori di criptovalute».

Le rapine hanno visto i tre imputati presumibilmente farsi passare per corrieri per introdursi con la forza nelle abitazioni e ricorrere alla violenza per sottrarre criptovalute alle loro vittime.

L’aumento degli attacchi a livello globale ha attirato l’attenzione del governo francese.

Durante la Paris Blockchain Week di aprile, Jean-Didier Berger, ministro delegato presso il ministro dell’Interno francese, ha dichiarato che il suo ufficio ha adottato «misure preventive» contro gli attacchi di questo tipo, tra cui il lancio di una piattaforma di prevenzione che ha raccolto migliaia di iscrizioni.