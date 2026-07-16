Fonte: ECB
L’Italia è il Paese con il maggior numero di partecipanti selezionati: sono sette le aziende che aderiscono al progetto pilota, tra cui UniCredit, Poste Italiane, Nexi Payments, Banca Sella, Banca Monte dei Paschi di Siena, Isybank e Numia.
Segue la Germania con cinque fornitori selezionati, mentre il Portogallo e la Grecia ne contano tre ciascuno. La BCE ha precisato che la composizione dei Paesi è stata pensata per creare un ampio contesto di sperimentazione, in cui i fornitori selezionati possano offrire servizi pilota al di fuori dei propri mercati nazionali.
Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE e presidente della task force di alto livello sull’euro digitale, ha affermato che il livello di partecipazione dimostra l’interesse del settore privato a contribuire al suo sviluppo, aggiungendo che la Banca centrale si aspetta una cooperazione più stretta con i fornitori di servizi di pagamento durante la fase pilota.
“Auspichiamo un coinvolgimento più profondo mentre collaboriamo e apprendiamo insieme ai fornitori europei di servizi di pagamento per sviluppare un euro digitale sicuro, efficiente e inclusivo”, ha dichiarato Cipollone.
La fase pilota coinvolgerà la BCE e le banche centrali di 19 Stati membri dell’Unione, tra cui Belgio, Germania, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi, insieme a società di pagamento ed esercenti che testeranno il sistema prima di un’eventuale emissione di token.
I fornitori selezionati avranno diverse responsabilità durante la fase di prova: alcuni si concentreranno sul supportare l’accesso degli utenti ai servizi beta dell’euro digitale, mentre altri aiuteranno gli esercenti ad accettare i pagamenti. Diverse società ricopriranno entrambi i ruoli, ha precisato la BCE.