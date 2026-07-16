La Banca centrale europea avvierà una fase di test beta dell'euro digitale con 36 operatori, tra cui Revolut, dopo che il progetto ha raccolto oltre 50 candidature.

La Banca Centrale Europea sta passando dalla fase di progettazione a quella di sperimentazione dell’euro digitale, con decine di società di pagamento che aderiscono alla prossima fase del progetto.

La BCE ha selezionato 36 fornitori di servizi di pagamento (PSP) per partecipare a un progetto pilota sull’euro digitale, secondo quanto riportato in un annuncio ufficiale pubblicato martedì.

L’elenco dei PSP selezionati include le fintech Stripe e Revolut, oltre a banche tradizionali quali Deutsche Bank, UniCredit e BPCE. Revolut ha recentemente modificato alcuni servizi relativi alle criptovalute per gli utenti dell’UE, eliminando gradualmente il supporto per Tether USDt.

Il progetto pilota arriva in un momento in cui i governi adottano approcci diversi nei confronti delle valute digitali. Mentre l’Europa sta ampliando i test sulla proposta di una CBDC da parte della banca centrale, gli Stati Uniti hanno deciso di impedire alla Federal Reserve di emettere una CBDC.

Italia in testa a lista di provider pilota per euro digitale

All’inizio di quest’anno la BCE ha avviato la selezione dei fornitori provenienti da tutta l’area dell’euro per il suo progetto pilota sull’euro digitale, la cui fase di sperimentazione della durata di 12 mesi dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2027.

La banca centrale ha dichiarato di aver ricevuto oltre 50 candidature da società di pagamento dopo aver indetto un invito a manifestare interesse nel marzo 2026. Tra i partecipanti selezionati figurano banche tradizionali, operatori di pagamento e fornitori di servizi non bancari.

Fonte: ECB

L’Italia è il Paese con il maggior numero di partecipanti selezionati: sono sette le aziende che aderiscono al progetto pilota, tra cui UniCredit, Poste Italiane, Nexi Payments, Banca Sella, Banca Monte dei Paschi di Siena, Isybank e Numia.

Segue la Germania con cinque fornitori selezionati, mentre il Portogallo e la Grecia ne contano tre ciascuno. La BCE ha precisato che la composizione dei Paesi è stata pensata per creare un ampio contesto di sperimentazione, in cui i fornitori selezionati possano offrire servizi pilota al di fuori dei propri mercati nazionali.

Grande interesse per progetto pilota su euro digitale

Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE e presidente della task force di alto livello sull’euro digitale, ha affermato che il livello di partecipazione dimostra l’interesse del settore privato a contribuire al suo sviluppo, aggiungendo che la Banca centrale si aspetta una cooperazione più stretta con i fornitori di servizi di pagamento durante la fase pilota.

“Auspichiamo un coinvolgimento più profondo mentre collaboriamo e apprendiamo insieme ai fornitori europei di servizi di pagamento per sviluppare un euro digitale sicuro, efficiente e inclusivo”, ha dichiarato Cipollone.

La fase pilota coinvolgerà la BCE e le banche centrali di 19 Stati membri dell’Unione, tra cui Belgio, Germania, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi, insieme a società di pagamento ed esercenti che testeranno il sistema prima di un’eventuale emissione di token.

I fornitori selezionati avranno diverse responsabilità durante la fase di prova: alcuni si concentreranno sul supportare l’accesso degli utenti ai servizi beta dell’euro digitale, mentre altri aiuteranno gli esercenti ad accettare i pagamenti. Diverse società ricopriranno entrambi i ruoli, ha precisato la BCE.