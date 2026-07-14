A luglio i BTC ETF spot USA hanno registrato i maggiori deflussi giornalieri di sempre, con 424,66 milioni di dollari in uscita dai fondi, invertendo così una breve ripresa dei flussi settimanali positivi.

Gli ETF spot su Bitcoin quotati negli USA sono tornati a registrare deflussi, invertendo il breve ritorno ai flussi positivi della settimana precedente.

Lunedì gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato deflussi netti pari a 424,66 milioni di dollari, segnando il più consistente prelievo giornaliero di luglio finora, secondo i dati di SoSoValue.

L’ultimo deflusso ha invertito i nuovi afflussi di 197,4 milioni di dollari della scorsa settimana, che avevano brevemente interrotto una serie di prelievi settimanali durata otto settimane e alimentato le speranze di una ripresa della domanda istituzionale.

Le nuove vendite rendono fragile la domanda di ETF dopo un mese di deflussi record a giugno, anche se alcuni dati on-chain mostrano che i grandi detentori di Bitcoin stanno accumulando la criptovaluta.

Bitcoin ETF registrano quest'anno deflussi netti pari a $5,8 miliardi

Gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato finora quest'anno deflussi netti pari a circa 5,8 miliardi di dollari, con gli ultimi prelievi che si aggiungono a un periodo più ampio di pressioni al ribasso.

Giugno ha segnato il più grande deflusso netto mensile della storia, con gli investitori che hanno prelevato 4,51 miliardi di dollari dai fondi.

Flussi giornalieri dei Bitcoin ETF spot quotati negli Stati Uniti dal 1° luglio. Fonte: SoSoValue

Nonostante la persistente pressione di vendita, gli ETF spot su Bitcoin continuano a detenere un volume significativo di asset degli investitori, con un patrimonio netto totale pari a 74,79 miliardi di dollari e afflussi netti cumulativi pari a 50,85 miliardi di dollari alla data di lunedì.

Correlato: Lyn Alden: Bitcoin non ha bisogno di salvatori, mentre Strategy vende $216 milioni in BTC

I fondi hanno superato per la prima volta la soglia dei 50 miliardi di dollari di afflussi cumulativi nel luglio 2025, circa 18 mesi dopo il loro lancio, avvenuto nel gennaio 2024.

Inversione di tendenza di Bitcoin ETF accresce incertezza su punto di minimo di mercato

Il fatto che gli ETF spot su Bitcoin statunitensi non siano riusciti a prolungare la serie di afflussi registrata la scorsa settimana si aggiunge ai segnali che indicano come gli investitori rimangano cauti, con gli osservatori del mercato divisi sul fatto che la fase ribassista di Bitcoin stia volgendo al termine o che siano in arrivo ulteriori perdite.

L’analista di CryptoQuant Sunny Mom ha sottolineato la presenza di segnali contrastanti sul mercato: dall’11 ottobre 2025 si sono registrati deflussi per quasi 10 miliardi di dollari dagli ETF spot su Bitcoin statunitensi, il che suggerisce una debole domanda istituzionale, mentre il numero di nuove “balene” di Bitcoin ha continuato a crescere.

Fonte: Kyledoops

“Non è ancora stato confermato un minimo di mercato definitivo e generalizzato”, ha scritto Sunny Mom in un aggiornamento pubblicato giovedì, sottolineando che l’accumulo da parte delle ‘whale’ potrebbe contribuire a limitare ulteriori ribassi, ma non segnala ancora una ripresa duratura.

Crypto Fear & Greed Index. Fonte: Alternative.me

Al momento della pubblicazione, Bitcoin era quotato a 62.589 dollari, circa il 30% in meno rispetto al livello registrato all'inizio dell'anno, secondo i dati di CoinGecko.