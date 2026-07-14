Flussi giornalieri dei Bitcoin ETF spot quotati negli Stati Uniti dal 1° luglio. Fonte: SoSoValue
Nonostante la persistente pressione di vendita, gli ETF spot su Bitcoin continuano a detenere un volume significativo di asset degli investitori, con un patrimonio netto totale pari a 74,79 miliardi di dollari e afflussi netti cumulativi pari a 50,85 miliardi di dollari alla data di lunedì.
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I fondi hanno superato per la prima volta la soglia dei 50 miliardi di dollari di afflussi cumulativi nel luglio 2025, circa 18 mesi dopo il loro lancio, avvenuto nel gennaio 2024.
Il fatto che gli ETF spot su Bitcoin statunitensi non siano riusciti a prolungare la serie di afflussi registrata la scorsa settimana si aggiunge ai segnali che indicano come gli investitori rimangano cauti, con gli osservatori del mercato divisi sul fatto che la fase ribassista di Bitcoin stia volgendo al termine o che siano in arrivo ulteriori perdite.
L’analista di CryptoQuant Sunny Mom ha sottolineato la presenza di segnali contrastanti sul mercato: dall’11 ottobre 2025 si sono registrati deflussi per quasi 10 miliardi di dollari dagli ETF spot su Bitcoin statunitensi, il che suggerisce una debole domanda istituzionale, mentre il numero di nuove “balene” di Bitcoin ha continuato a crescere.
Fonte: Kyledoops
“Non è ancora stato confermato un minimo di mercato definitivo e generalizzato”, ha scritto Sunny Mom in un aggiornamento pubblicato giovedì, sottolineando che l’accumulo da parte delle ‘whale’ potrebbe contribuire a limitare ulteriori ribassi, ma non segnala ancora una ripresa duratura.
Crypto Fear & Greed Index. Fonte: Alternative.me
Al momento della pubblicazione, Bitcoin era quotato a 62.589 dollari, circa il 30% in meno rispetto al livello registrato all'inizio dell'anno, secondo i dati di CoinGecko.