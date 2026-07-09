Alden respinge urgenza di apportare modifiche a Bitcoin

Fonte: Matthew Sigel
Ha osservato che STRC è diventato il titolo privilegiato più importante sul mercato, ma ha avvertito che i prodotti legati al BTC a rendimento più elevato possono incoraggiare gli investitori ad assumere un maggiore effetto leva.
Ha aggiunto che le recenti misure adottate da Strategy per ricostituire la copertura delle riserve e introdurre ulteriori misure di salvaguardia sono state risposte ragionevoli alle tensioni di mercato, sebbene la performance a lungo termine del prodotto dipenda ancora dall’andamento del prezzo di Bitcoin.
Alden ha inoltre parlato della Bitcoin Improvement Proposal 110 (BIP-110), che mira a ridurre lo spam sulla rete limitando le transazioni con un elevato volume di dati, comprese quelle utilizzate per archiviare immagini.
Alden ha affermato di essere generalmente cauta nei confronti dei tentativi di modificare rapidamente le regole di Bitcoin, avvertendo che alcune proposte potrebbero rendere la rete più complessa o compromettere le sue attuali misure di sicurezza.
Fonte: Eric Balchunas
Ha affermato che avrebbe analizzato le argomentazioni tecniche a favore e contro le modifiche al protocollo, ma ha criticato il modo in cui alcune proposte vengono presentate al pubblico. Alden ha sostenuto che definire una modifica al protocollo come una “questione esistenziale” per Bitcoin esageri la posta in gioco, definendo tale approccio “marketing scorretto”.
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