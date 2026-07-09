Alden respinge urgenza di apportare modifiche a Bitcoin

Bitcoin sta affrontando il ciclo di fiducia più debole mai registrato, secondo Lyn Alden, una macroeconomista specializzata in Bitcoin, la quale ha affermato che l’asset deve reggersi sulle proprie gambe, mentre Strategy ha reso nota all’inizio di questa settimana una vendita di Bitcoin del valore di 216 milioni di dollari.

“Non credo che ci sia nulla all’orizzonte che possa salvare Bitcoin”, ha dichiarato Alden martedì in un’intervista con la giornalista ed esperta di Bitcoin Natalie Brunell, aggiungendo che il successo a lungo termine dell’asset deve derivare dai propri fondamentali piuttosto che da catalizzatori esterni.

«L’asset deve semplicemente sopravvivere grazie ai propri meriti», ha aggiunto Alden, sottolineando le proprietà intrinseche di Bitcoin come strumento liquido e senza autorizzazioni per conservare e trasferire valore, anziché fare affidamento su una nuova fonte di domanda.

Le sue osservazioni giungono in un momento in cui l’adozione istituzionale e le strategie di tesoreria aziendale sono diventate elementi caratteristici dell’ultimo ciclo di mercato di Bitcoin. Lunedì, il documento 8-K settimanale presentato da Strategy ha rivelato la vendita di 3.588 BTC.

Sentiment su Bitcoin scende a minimo ciclico

Alden ha affermato che l’attuale fase di ribasso sembra diversa dal mercato ribassista del 2022, quando Bitcoin era sceso fino a 16.000 dollari ma l’entusiasmo tra gli investitori in Bitcoin era rimasto relativamente forte.

“Questo è il livello di fiducia più basso che io abbia mai visto personalmente riguardo a Bitcoin”, ha detto Alden, indicando una combinazione di narrazioni in declino, un ciclo di mercato più guidato dalle grandi aziende e delusione tra gli investitori.

Alden ha affermato che il suo scenario di base prevede che Bitcoin non raggiungerà un nuovo massimo storico quest’anno, pur riconoscendo che la volatilità dell’asset lascia spazio a un brusco rialzo.

«Lo scenario di base che mi augurerei di vedere è semplicemente l’assenza di nuovi minimi» e un quadro tecnico che indichi «un andamento da stabile a rialzista piuttosto che da stabile a ribassista», ha dichiarato Alden.

STRC trova domanda, ma leva finanziaria rimane fattore di rischio

Strategy, la società di Michael Saylor e principale detentrice aziendale di Bitcoin al mondo, è stata oggetto di crescente attenzione durante la fase di ribasso, poiché gli investitori stanno rivalutando i rischi legati alla sua struttura patrimoniale basata su Bitcoin e ai prodotti azionari privilegiati.

Alden ha affermato che le azioni privilegiate STRC di Strategy rappresentano una soluzione per gli investitori che desiderano esporsi alla strategia Bitcoin della società senza detenere direttamente l’asset né assumersi l’intera volatilità di Bitcoin.

Fonte: Matthew Sigel

Ha osservato che STRC è diventato il titolo privilegiato più importante sul mercato, ma ha avvertito che i prodotti legati al BTC a rendimento più elevato possono incoraggiare gli investitori ad assumere un maggiore effetto leva.

Ha aggiunto che le recenti misure adottate da Strategy per ricostituire la copertura delle riserve e introdurre ulteriori misure di salvaguardia sono state risposte ragionevoli alle tensioni di mercato, sebbene la performance a lungo termine del prodotto dipenda ancora dall’andamento del prezzo di Bitcoin.

Alden respinge urgenza di apportare modifiche a Bitcoin

Alden ha inoltre parlato della Bitcoin Improvement Proposal 110 (BIP-110), che mira a ridurre lo spam sulla rete limitando le transazioni con un elevato volume di dati, comprese quelle utilizzate per archiviare immagini.

Alden ha affermato di essere generalmente cauta nei confronti dei tentativi di modificare rapidamente le regole di Bitcoin, avvertendo che alcune proposte potrebbero rendere la rete più complessa o compromettere le sue attuali misure di sicurezza.

Fonte: Eric Balchunas

Ha affermato che avrebbe analizzato le argomentazioni tecniche a favore e contro le modifiche al protocollo, ma ha criticato il modo in cui alcune proposte vengono presentate al pubblico. Alden ha sostenuto che definire una modifica al protocollo come una “questione esistenziale” per Bitcoin esageri la posta in gioco, definendo tale approccio “marketing scorretto”.