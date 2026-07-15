Fonte: Public Pool
Sebbene il mining di un blocco in solitaria sia statisticamente raro, questo rappresenta il dodicesimo blocco Bitcoin convalidato da un miner amatoriale nel 2026, portando il totale dei guadagni degli ultimi 12 mesi a oltre 4,7 milioni di dollari per i miner privati.
Statistiche per singolo blocco, su base annuale. Fonte: Bennet.org
Il numero di blocchi estratti dai miner indipendenti è aumentato del 41% rispetto all’anno precedente, poiché questi ultimi hanno convalidato un totale di 24 blocchi nel corso dell’ultimo anno, secondo quanto riportato da Bennet, aggregatore di dati sui miner indipendenti. Ciò porta il totale dei premi corrisposti ai miner indipendenti a 75,4 Bitcoin, pari a 4,7 milioni di dollari, nell’ultimo anno.
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L'intervallo medio tra i blocchi Bitcoin generati in solitaria è di 15,2 giorni, mentre il periodo più lungo senza la generazione di un blocco in solitaria è di 58 giorni.