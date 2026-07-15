Un miner di Bitcoin indipendente ha fatto centro e ha convalidato un blocco da solo con un unico rig di mining Bitaxe, segnando una vittoria rara che ha smentito le probabilità statistiche.

Il miner di Bitcoin indipendente si è aggiudicato un premio di blocco pari a 3,125 Bitcoin (BTC), del valore attuale di circa 200.000 dollari, venerdì al blocco numero 957382, secondo i dati della blockchain forniti da mempool.space.

Il miner utilizzava un singolo rig di mining Bitaxe, secondo quanto riportato dal mining pool BTC Public Pool. Il Bitaxe era un miner di Bitcoin economico e a basso consumo, che costa meno di 200 dollari e ha un hashrate di circa 1 terahash al secondo (TH/s), ovvero una minuscola frazione della rete globale di Bitcoin.

La ricompensa per il blocco risolto in solitaria dimostra che anche un investimento inferiore a 200 dollari in un rig di mining può portare a un guadagno statisticamente raro per i miner al dettaglio.

Un altro miner di Bitcoin in solitaria ha convalidato un blocco in solitaria ad aprile, tramite il servizio di mining in solitaria di CKPool. All’inizio di febbraio, un altro miner al dettaglio ha convalidato un blocco in solitaria utilizzando l’hashrate noleggiato da un fornitore di servizi di mining, il che significa che non possedeva il rig di mining fisico che ha risolto il blocco.

Fonte: Public Pool

Miner indipendenti di BTC incassano $4,7 milioni nell'ultimo anno

Sebbene il mining di un blocco in solitaria sia statisticamente raro, questo rappresenta il dodicesimo blocco Bitcoin convalidato da un miner amatoriale nel 2026, portando il totale dei guadagni degli ultimi 12 mesi a oltre 4,7 milioni di dollari per i miner privati.

Statistiche per singolo blocco, su base annuale. Fonte: Bennet.org

Il numero di blocchi estratti dai miner indipendenti è aumentato del 41% rispetto all’anno precedente, poiché questi ultimi hanno convalidato un totale di 24 blocchi nel corso dell’ultimo anno, secondo quanto riportato da Bennet, aggregatore di dati sui miner indipendenti. Ciò porta il totale dei premi corrisposti ai miner indipendenti a 75,4 Bitcoin, pari a 4,7 milioni di dollari, nell’ultimo anno.

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L'intervallo medio tra i blocchi Bitcoin generati in solitaria è di 15,2 giorni, mentre il periodo più lungo senza la generazione di un blocco in solitaria è di 58 giorni.