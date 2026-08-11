Anthropic sigla accordo da $9 miliardi in settore computazionale con Riot, miner di BTC

Secondo quanto riferito, Anthropic avrebbe concluso un accordo da 9 miliardi di dollari con Riot per l’acquisto di 191 megawatt di potenza dal campus di Rockdale, in Texas, della società di mining di Bitcoin.

La società di mining di Bitcoin Riot Platforms ha dichiarato di aver siglato un accordo ventennale per fornire 191 megawatt di potenza dal proprio campus di Rockdale, in Texas, a un’azienda “all’avanguardia nel campo dell’IA”, secondo un comunicato stampa diffuso lunedì.

Il cliente è Anthropic e l’accordo ha un valore di circa 9 miliardi di dollari, come riportato lunedì da Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda.

Cointelegraph ha contattato Anthropic e Riot per un commento.

Il 6 luglio Anthropic ha inoltre concluso un accordo da 19 miliardi di dollari per un contratto di locazione ventennale di un data center con la società di mining di Bitcoin TeraWulf.

L’accordo riportato aggiungerebbe Riot a un elenco in crescita di miner di Bitcoin che si stanno espandendo nel settore dell’IA e del calcolo ad alte prestazioni, tra cui Bitdeer, CleanSpark, MARA Holdings, Core Scientific, Hut 8 e IREN.

Le azioni di Riot hanno registrato un calo del 5,4% lunedì, ma sono salite di oltre il 21% nelle contrattazioni notturne. Il titolo è in rialzo di oltre il 53% da inizio anno, secondo i dati di Yahoo Finance.

Riot si colloca al quarto posto tra le maggiori società di mining di Bitcoin al mondo con una capitalizzazione di mercato di 7,33 miliardi di dollari, secondo i dati di CompaniesMarketCap.

Bernstein ha affermato in un rapporto del 23 luglio condiviso con Cointelegraph che le partnership tra aziende di IA e miner di Bitcoin sono necessarie per affrontare la crisi energetica che sta limitando i data center dedicati all’IA.