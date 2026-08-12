Le commissioni sulle transazioni in Bitcoin (BTC) rappresentano ora solo lo 0,69% dei ricavi dei miner, con i principali operatori che si orientano verso l'intelligenza artificiale.

Quota dei ricavi derivante dalle fee dei miner di Bitcoin torna a livelli del 2016

I dati della piattaforma di analisi on-chain Glassnode dimostrano che le fee, in termini di percentuale dei ricavi dei miner, rimangono vicine ai minimi degli ultimi dieci anni, dopo essere scese ad appena lo 0,52% ad aprile.

I miner subiscono una pressione costante, poiché il calo dei prezzi di Bitcoin e l’aumento dei costi dell’elettricità riducono i profitti e costringono gli operatori più piccoli ad abbandonare il mercato. Il cofondatore di Glassnode, Rafael Schultze-Kraft, ha osservato che le commissioni hanno rappresentato meno dell’1% dei ricavi dei miner per quasi un anno.

«L’ultima volta che la quota delle commissioni è stata così bassa, Bitcoin era sotto i 400 dollari», ha affermato su X.

Fee Bitcoin in percentuale sui ricavi dei miner. Fonte: Rafael Schultze-Kraft on X.com

Quando i ricavi derivanti dalle fee di transazione calano, i miner dipendono sempre più dal sussidio fisso per blocco come fonte di reddito — ovvero la quantità di BTC appena coniati assegnata per ogni blocco minato, attualmente pari a 3,125 BTC. Il valore di Bitcoin è sceso di quasi il 50% dal suo massimo storico raggiunto nell’ottobre 2025, trascinando al ribasso il valore in dollari USA del sussidio per blocco e riducendo ulteriormente i margini di profitto dei miner.

Secondo gli ultimi dati forniti dalla piattaforma di analisi on-chain Checkonchain, il costo medio stimato per la produzione di un Bitcoin era pari a 78.254 dollari martedì scorso, quasi il 23% in più rispetto all’attuale prezzo spot.

Costo medio stimato di produzione di Bitcoin. Fonte: Checkonchain





L'hash rate della rete Bitcoin, una misura approssimativa della potenza di calcolo che garantisce la sicurezza della rete, riflette una situazione di cambiamento nel settore del mining. Secondo i dati di Checkonchain, l'hash rate è sceso dal picco di 1,3 zettahash al secondo (ZH/s) raggiunto nell'ottobre 2025 a 861 esahash al secondo (EH/s), con un calo del 33%.

Variazione della posizione netta dell'hash rate di Bitcoin. Fonte: Checkonchain





Analista: Svolta verso IA è “sviluppo preoccupante”

In un'analisi pubblicata nel fine settimana, l'analista indipendente William Clemente ha riconosciuto la fase di rallentamento, sottolineando al contempo che i miner avrebbero avuto un incentivo ad aumentare l'attività grazie agli adeguamenti automatici della difficoltà. Ora che la difficoltà stessa è tornata a salire, il passaggio dei miner verso attività di calcolo basate sull'intelligenza artificiale, più redditizie, è diventato evidente.

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“Non c’è altro modo di dirlo: l’hash rate è in calo. Ciò è avvenuto perché i margini dei miner si sono ridotti dopo il 2022 a causa della maggiore concorrenza e dell’aumento dei prezzi dell’energia, ma soprattutto per il passaggio di molti al settore dell’IA/HPC, che finora si è rivelato una decisione aziendale prudente per le società quotate in borsa che hanno intrapreso questa strada”, ha scritto.

Come riportato da Cointelegraph, il miner di Bitcoin CleanSpark ha recentemente riorientato la propria attività verso l’IA, passando alla gestione di data center dopo aver mancato gli obiettivi di profitto. Un altro miner, Keel Infrastructure, ha chiuso tutte le sue operazioni di mining negli Stati Uniti dopo che i ricavi sono scesi del 50% nel secondo trimestre.

«Questa dinamica è stata rafforzata dal fatto che Bitcoin ha sottoperformato rispetto agli asset legati all’IA e al tasso di variazione della domanda di potenza di calcolo», ha aggiunto Clemente.

Charles Edwards, fondatore dell’hedge fund e della piattaforma di IA Capriole Investments, ha collegato direttamente il calo dell’hash rate alla svolta verso l’IA delle società di mining quotate in borsa.

«Questo è l’aspetto di cui si parla meno, per quanto riguarda lo sviluppo di Bitcoin nel 2026», ha sostenuto su X, sottolineando che la tendenza si è accelerata da aprile.