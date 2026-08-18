Metaplanet, la società quotata a Tokyo che ha adottato Bitcoin come principale asset di riserva di tesoreria, prevede di acquisire una partecipazione di controllo in Super League Enterprise, quotata al Nasdaq, espandendo la propria strategia di tesoreria in Bitcoin negli Stati Uniti e aprendo potenzialmente nuove fonti di capitale.

Martedì, l’amministratore delegato di Metaplanet Simon Gerovich ha dichiarato che la società prevede di conferire 2.100 Bitcoin (BTC) e 2,5 milioni di dollari in contanti a Super League, che sarà ribattezzata Superplanet e diventerà la piattaforma statunitense di tesoreria in Bitcoin della società.

Il conferimento di 2.100 BTC rappresenta poco meno del 5% dei 43.000 BTC detenuti da Metaplanet e vale circa 135 milioni di dollari agli attuali prezzi di Bitcoin. Poiché i Bitcoin proverranno dalla tesoreria esistente di Metaplanet, l’operazione non rappresenta un nuovo acquisto di BTC.

Gerovich ha affermato che la struttura offrirà alla società due canali per raccogliere capitali, con Superplanet che accederà ai mercati statunitensi mentre Metaplanet continuerà a raccogliere fondi in Giappone. L’operazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2026, previa soddisfazione delle consuete condizioni di chiusura, inclusa l’approvazione degli azionisti di Super League.

Secondo la struttura proposta, i capitali raccolti da una delle due società potrebbero sostenere la più ampia strategia di tesoreria in Bitcoin del gruppo. Metaplanet ha affermato che Superplanet potrebbe inoltre perseguire acquisizioni nel settore statunitense delle tesorerie in Bitcoin, che potrebbero non essere accessibili alla società madre giapponese.

Super League Enterprise gestisce attualmente un’attività di gaming immersivo, contenuti e pubblicità. Le sue azioni sono aumentate di oltre il 50% dopo l’annuncio, accompagnate da un forte incremento dell’attività di trading.

Il volume degli scambi ha raggiunto circa 37,3 milioni di azioni, rispetto alle circa 393.000 precedenti, con un aumento di quasi 95 volte, secondo i dati di Yahoo Finance.

Azioni di Super League Enterprise (SLE). Fonte: Yahoo Finance

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Le tesorerie in Bitcoin affrontano nuove pressioni sul capitale

Metaplanet è emersa come il terzo maggiore detentore aziendale di Bitcoin, con circa 500 BTC in meno rispetto a Twenty One Capital. Twenty One Capital è una società di tesoreria in Bitcoin quotata in borsa, sostenuta da Tether, Bitfinex e SoftBank, costituita per accumulare Bitcoin e aumentare le proprie partecipazioni su base per azione. Secondo BitcoinTreasuries.NET, Metaplanet ha effettuato l’ultimo incremento delle proprie partecipazioni in Bitcoin all’inizio di luglio.

La Strategy di Michael Saylor resta il maggiore detentore aziendale di Bitcoin, con oltre 840.000 BTC. Tuttavia, la società ha anche venduto Bitcoin negli ultimi mesi per finanziare dividendi, riacquisti di azioni e la propria riserva in dollari statunitensi, evidenziando alcune delle difficoltà di gestione del capitale che devono affrontare le società di tesoreria in Bitcoin quotate in borsa.

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