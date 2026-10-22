Il fornitore di servizi di custodia e infrastrutture crypto Fireblocks contesta un report secondo cui il gigante dei pagamenti Visa sarebbe in trattative avanzate per acquisire la società per circa 2,5 miliardi di dollari.

«Siamo a conoscenza delle voci su una possibile acquisizione di Fireblocks da parte di Visa. Per noi è una novità e al momento non è vero», ha dichiarato giovedì a Cointelegraph un portavoce di Fireblocks.

Axios ha riferito giovedì, citando diverse fonti, che il colosso dei pagamenti era in trattative avanzate per acquisire Fireblocks per circa 2,5 miliardi di dollari.

Il prezzo riportato rappresenterebbe un forte sconto rispetto all’ultima valutazione di Fireblocks resa pubblica, superiore agli 8 miliardi di dollari, annunciata dalla società dopo un round di finanziamento di serie E da 550 milioni di dollari nel gennaio 2022. Il fornitore di dati Traxcn indica la valutazione di 8 miliardi di dollari ancora all’11 dicembre 2025.

Un portavoce di Visa ha dichiarato a Cointelegraph che la società non commenta «voci o speculazioni».

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