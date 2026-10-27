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Martedì Ripple ha inoltre annunciato una partnership ampliata con BNY, colosso dei servizi finanziari, che ora supporta la custodia di XRP e RLUSD attraverso la propria piattaforma Digital Asset Custody. Le società intendono collaborare per consentire ai clienti di BNY di creare e riscattare RLUSD direttamente tramite la banca e ampliare il supporto agli asset tokenizzati emessi sulla XRP Ledger.
Separatamente, Ripple ha stretto una partnership con la piattaforma di capitale circolante C2FO per portare il finanziamento e il regolamento del suo nuovo servizio Instant Pay sulla XRP Ledger, utilizzando RLUSD. Il servizio è progettato per consentire ai fornitori di ricevere in pochi secondi i pagamenti relativi a fatture approvate, invece di attendere giorni per il regolamento bancario tradizionale.
Un portavoce di C2FO ha dichiarato a Cointelegraph che il servizio è attualmente in fase di test, con un lancio controllato e le prime transazioni in RLUSD sulla XRP Ledger previste entro la fine dell’anno.
La serie di annunci di martedì ha fatto seguito all’ approvazione finale ricevuta da Ripple lunedì dall’Office of the Comptroller of the Currency degli Stati Uniti per istituire una banca fiduciaria nazionale. L’istituto gestirà le riserve a garanzia di RLUSD e fornirà servizi di custodia degli asset digitali, mentre l’emissione della stablecoin resterà affidata alla controllata di Ripple regolamentata a New York.
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