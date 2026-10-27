Ripple e Robinhood hanno ampliato la loro partnership per portare la stablecoin RLUSD nelle attività retail e istituzionali di Robinhood, insieme a nuove integrazioni che coprono i servizi di gestione della tesoreria, prestito e trading.

RLUSD è già disponibile su Robinhood Chain e su Bitstamp by Robinhood; il lancio sull’app Robinhood è previsto entro la fine dell’anno, secondo un annuncio di martedì che ha coinciso con la conferenza Swell 2026 di Ripple a New York. Robinhood prevede inoltre di utilizzare la stablecoin sulla XRP Ledger per il regolamento delle transazioni istituzionali.

Robinhood adotterà inoltre Ripple Treasury per gestire le proprie operazioni globali di cassa e liquidità, inclusi l’elaborazione dei pagamenti, la previsione dei flussi di cassa e le transazioni interaziendali. L’integrazione estende la partnership oltre i servizi rivolti ai clienti, fino all’infrastruttura finanziaria interna di Robinhood.

La partnership amplia inoltre il rapporto già esistente di Robinhood con Ripple Prime, che fornisce servizi di finanziamento a Bitstamp by Robinhood e prevede di introdurre il trading di futures perpetui sull’exchange entro la fine dell’anno.

Lanciata nel dicembre 2024, RLUSD ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 2,57 miliardi di dollari, con quasi 1 miliardo di dollari emesso sulla XRP Ledger, secondo i dati di DeFiLlama. Ad agosto, Robinhood ha dichiarato di avere 28,6 milioni di clienti finanziati a livello globale, offrendo un canale di distribuzione potenzialmente significativo per la stablecoin.

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Ripple si espande nella custodia e nella finanza commerciale

Martedì Ripple ha inoltre annunciato una partnership ampliata con BNY, colosso dei servizi finanziari, che ora supporta la custodia di XRP e RLUSD attraverso la propria piattaforma Digital Asset Custody. Le società intendono collaborare per consentire ai clienti di BNY di creare e riscattare RLUSD direttamente tramite la banca e ampliare il supporto agli asset tokenizzati emessi sulla XRP Ledger.

Separatamente, Ripple ha stretto una partnership con la piattaforma di capitale circolante C2FO per portare il finanziamento e il regolamento del suo nuovo servizio Instant Pay sulla XRP Ledger, utilizzando RLUSD. Il servizio è progettato per consentire ai fornitori di ricevere in pochi secondi i pagamenti relativi a fatture approvate, invece di attendere giorni per il regolamento bancario tradizionale.

Un portavoce di C2FO ha dichiarato a Cointelegraph che il servizio è attualmente in fase di test, con un lancio controllato e le prime transazioni in RLUSD sulla XRP Ledger previste entro la fine dell’anno.

La serie di annunci di martedì ha fatto seguito all’ approvazione finale ricevuta da Ripple lunedì dall’Office of the Comptroller of the Currency degli Stati Uniti per istituire una banca fiduciaria nazionale. L’istituto gestirà le riserve a garanzia di RLUSD e fornirà servizi di custodia degli asset digitali, mentre l’emissione della stablecoin resterà affidata alla controllata di Ripple regolamentata a New York.

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