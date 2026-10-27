VanEck lancia un ETF diversificato che combina esposizione ad azioni, obbligazioni e Bitcoin
Il nuovo Wealth Builder ETF di VanEck punta a un’allocazione del 2% in Bitcoin, con un intervallo consentito dall’1% al 5%, ottenendo esposizione tramite un ETP spot su Bitcoin.
Il gestore patrimoniale statunitense VanEck ha lanciato un exchange-traded fund (ETF) a gestione attiva che combina azioni, obbligazioni e asset reali con un’allocazione target in Bitcoin.
Secondo l’annuncio di martedì, il VanEck Wealth Builder ETF (NYSE: WBMO) investe in ETF di VanEck e di terze parti, con un’allocazione target in Bitcoin del 2% e un intervallo consentito dall’1% al 5%, secondo il sito web della società. L’esposizione a Bitcoin avviene tramite un ETP spot su Bitcoin, anziché attraverso il possesso diretto della criptovaluta.
Il fondo si basa sui portafogli modello Wealth Builder già esistenti di VanEck, precedentemente disponibili per i consulenti finanziari tramite piattaforme di gestione patrimoniale di terze parti. La strategia comprende l’esposizione ad azioni globali, strumenti a reddito fisso, oro e altri asset reali, con allocazioni gestite e ribilanciate da VanEck.
«Il portafoglio tradizionale 60/40 è stato creato per un panorama degli investimenti diverso», ha dichiarato David Schassler, responsabile delle soluzioni multi-asset di VanEck.
Ha affermato che l’aggiunta di asset reali accanto ad azioni e obbligazioni potrebbe aiutare gli investitori a gestire una gamma più ampia di condizioni economiche.
Il lancio segue la partnership di marzo di VanEck con la piattaforma pensionistica Basic Capital, che ha reso disponibili alcuni dei prodotti digitali exchange-traded del gestore patrimoniale attraverso i piani 401(k) sponsorizzati dai datori di lavoro negli Stati Uniti. Secondo la società, al 30 settembre VanEck gestiva circa 244,1 miliardi di dollari in asset.
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