Quattro società si sono aggiunte all’elenco di quelle che hanno presentato obiezioni alla quotazione su una borsa di azioni tokenizzate proposta dall’exchange di criptovalute OKX e dalla società madre della Borsa di New York, Intercontinental Exchange (ICE).

In un aggiornamento di lunedì sulla borsa OKXICE proposta, la società crypto ha riferito che Intel, IBM, Oracle e IonQ erano le società più recenti a opporsi alla quotazione delle proprie azioni statunitensi in forma tokenizzata. Con l’aggiunta delle quattro società, 26 società hanno ora presentato un’opposizione ai piani di OKXICE, tra cui Alphabet, Wells Fargo e Goldman Sachs.

L’offerta proposta è arrivata solo poche settimane dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha approvato esenzioni temporanee per l’innovazione relative alle azioni statunitensi tokenizzate. In base all’esenzione della SEC, le Tokenized Securities Venues (TSV) possono offrire negoziazioni limitate di azioni tokenizzate del National Market System (NMS).

Molte delle società che hanno scelto di non partecipare ai piani di OKXICE sono attualmente quotate negli Stati Uniti sul Nasdaq e sulla Borsa di New York. A settembre, il Nasdaq ha pubblicato linee guida per le società che valutano l’esenzione per l’innovazione, affermando che gli emittenti dovrebbero essere «cauti» nel partecipare. A settembre, la borsa ha investito 100 milioni di dollari nella società madre di Kraken, Payward, nell’ambito del proprio ingresso negli asset tokenizzati.

OKXICE aveva proposto 62 società per la quotazione di azioni tokenizzate quando ha presentato la richiesta alla SEC ai sensi dell’esenzione, il che significa che lunedì circa il 41% delle entità ha scelto di non partecipare. L’ex governatore di New York Andrew Cuomo, co-presidente dell’iniziativa di tokenizzazione, ha affermato che si trattava di una «reazione molto naturale» per alcune società opporsi, e si aspettava che venissero aggiunti altri nomi all’elenco.

Correlato: Vincitori e perdenti delle nuove norme della SEC sulle azioni tokenizzate