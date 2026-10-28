Il sistema di deposito della Commissione elettorale federale statunitense (FEC) è offline dopo le segnalazioni di un attacco hacker, oscurando potenzialmente le spese dei super PAC e di altri gruppi negli ultimi giorni prima delle elezioni di metà mandato del 2026.

Alle 19:48 UTC di martedì, la FEC ha dichiarato di continuare a subire un’«interruzione del sistema di deposito elettronico», ma di stare lavorando per risolvere il problema. I dati sul finanziamento delle campagne da parte dei PAC e di altri enti erano ancora disponibili per la consultazione pubblica, ma l’interruzione del sistema lasciava intendere che le spese dell’ultimo minuto potessero non essere riportate.

Per esempio, a soli sei giorni dall’Election Day, i documenti della FEC non mostravano spese da parte dei super PAC allineati all’industria delle criptovalute Fairshake, Defend American Jobs, Protect Progress, Fellowship e Digital Freedom Fund da domenica. Cointelegraph ha contattato Fairshake per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

I super PAC sono tenuti a comunicare determinate spese alla FEC entro 24 ore dall’utilizzo dei fondi, purché le spese ammontino ad almeno 1.000 dollari. Analogamente, i candidati alla Camera e al Senato dovrebbero comunicare i contributi pari o superiori a 1.000 dollari entro 48 ore nei 20 giorni precedenti un’elezione.

Digital Freedom Fund, un PAC lanciato dai cofondatori di Gemini Cameron e Tyler Winklevoss, ha riferito domenica di aver speso oltre 572.000 dollari in messaggi di testo a sostegno di vari candidati repubblicani al Senato, con la maggior parte destinata a rafforzare la campagna di Ken Paxton in Texas. L’ultima spesa di Protect Progress prima dell’interruzione della FEC mostrava oltre 50.000 dollari per una campagna di posta diretta a sostegno della rappresentante Aisha Wahab nel 14º distretto della California.

Articolo correlato: Il fallimento del voto sul CLARITY potrebbe alimentare ulteriormente la spesa dei PAC crypto nelle circoscrizioni chiave

Le elezioni di metà mandato del 2026 potrebbero essere cruciali per molti esponenti dell’industria crypto che sostengono l’approvazione al Congresso di leggi sugli asset digitali e di leggi e politiche a livello statale. A settembre i legislatori del Congresso non sono riusciti a portare avanti un disegno di legge sulla struttura del mercato crypto, spingendo Fairshake e altri sostenitori del settore a sostenere la rielezione di coloro che avevano votato a favore della legislazione.

Reuters ha riferito martedì che, secondo un’e-mail, l’interruzione è stata causata dal fatto che il sito web della FEC era stato preso di mira da uno o più hacker. Un portavoce della FEC ha dichiarato a Cointelegraph che il personale IT stava «lavorando attivamente per ripristinare il servizio».

La storia si ripete in Ohio con la spesa dei PAC crypto per i candidati al Senato

Nel 2024, Fairshake ha speso circa 41 milioni di dollari per opporsi alla candidatura alla rielezione del senatore Sherrod Brown contro il repubblicano Bernie Moreno. Il legislatore democratico finì per perdere il seggio al Senato, ma annunciò che si sarebbe candidato contro il senatore in carica Jon Husted nel 2026, dando luogo a un’altra elezione con denaro proveniente dall’industria crypto destinato agli spot di attacco.

Prima dell’interruzione della FEC, Fairshake aveva riferito di aver speso 56 milioni di dollari in media per opporsi a Brown e sostenere Husted, mentre il Digital Freedom Fund aveva reso note spese superiori a 7 milioni di dollari per la stessa sfida. I PAC crypto sono solo alcuni dei gruppi interessati a influenzare gli elettori dell’Ohio nelle elezioni di metà mandato del 2026, con segnalazioni di decine di milioni di dollari spesi da organizzazioni allineate ai Democratici e ai Repubblicani.

Rivista: Ottobre nero della cybersicurezza: come proteggersi