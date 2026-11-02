OKX ha registrato circa 445 milioni di dollari di afflussi netti nelle 24 ore, il valore più alto tra gli exchange crypto monitorati, mentre Binance ha continuato a registrare deflussi dopo aver riaperto i prelievi in seguito all’hack da 6,3 miliardi di dollari.

L’exchange di criptovalute Bybit si è classificato al secondo posto con 112 milioni di dollari di afflussi netti, seguito da Gate con 91 milioni e Bitget con 54 milioni di dollari di afflussi netti nelle 24 ore, secondo DefiLlama.

Binance ha registrato i maggiori deflussi netti tra gli exchange monitorati, con oltre 7 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 5,8 miliardi di dollari di lunedì mattina. Binance ha dichiarato di aver iniziato a ripristinare i prelievi per fasi alle 6:00 UTC di domenica.

Al momento della stesura, Binance deteneva circa 127,9 miliardi di dollari nei wallet monitorati da DefiLlama, oltre quattro volte i 29 miliardi di dollari di OKX, il secondo exchange più grande secondo questo parametro.

Binance ha sospeso i prelievi venerdì, poco dopo l’hack da 6,3 miliardi di dollari avvenuto nella tarda serata di giovedì, il più grande nella storia delle criptovalute.

Domenica Binance ha dichiarato di aver reintegrato circa il 95% degli asset interessati, rispetto al 90% di sabato. Il restante 5% era costituito da token meno liquidi che l’exchange continuava ad acquistare tramite operazioni sul mercato e over-the-counter.

L’exchange sta utilizzando la propria tesoreria aziendale, un’allocazione parziale del suo Secure Asset Fund for Users (SAFU) e una parte del suo fondo assicurativo per i futures per sostituire gli asset rubati. Binance si è impegnata ad assorbire le perdite senza trasferirle ai clienti.

I circa 3 miliardi di dollari in asset rubati congelati dai partner del settore sono separati dai fondi destinati alla sostituzione di Binance. Binance ha dichiarato domenica di aver pubblicato una nuova fotografia delle riserve e che un rapporto aggiornato sulle prove di riserva era atteso per lunedì.

Il token OKB di OKX è salito di circa l’1,4% nelle 24 ore precedenti, scambiando vicino ai 113 dollari lunedì, mentre BNB ha guadagnato lo 0,3%, raggiungendo circa 708 dollari nello stesso periodo, secondo CoinMarketCap.

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