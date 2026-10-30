Tether ha registrato 1,5 miliardi di dollari di utile operativo nel terzo trimestre, mentre le sue riserve in eccesso sono quasi raddoppiate, raggiungendo 7,95 miliardi di dollari, secondo i dati pubblicati insieme alla sua più recente attestazione preparata dalla società di revisione contabile indipendente BDO.

Alla fine di settembre, la società deteneva attività per 191,5 miliardi di dollari a fronte di passività per 183,5 miliardi, lasciando un surplus di riserve di 7,95 miliardi di dollari, quasi il doppio dei 4,1 miliardi riportati a giugno. Le sue attività includevano 132,4 miliardi di dollari in disponibilità dirette e indirette di buoni del Tesoro statunitense.

Questa esposizione è paragonabile ai 134,2 miliardi di dollari di debito del governo statunitense detenuti dalla Corea del Sud e supera i 116,1 miliardi degli Emirati Arabi Uniti, secondo i dati di agosto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Secondo la società, Tether ha inoltre generato 4,5 miliardi di dollari di utile operativo netto nei primi nove mesi del 2026, con ricavi trainati in gran parte dai buoni del Tesoro statunitense e dagli accordi di riacquisto inverso. Le sue riserve in Bitcoin erano valutate 8,37 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli approssimativi 5,8 miliardi alla fine di giugno.

USDT di Tether rimane la stablecoin più grande al mondo e rappresenta circa il 60% del mercato delle stablecoin, pari a 297,3 miliardi di dollari, secondo i dati di DefiLlama. Venerdì, il CEO di Tether Paolo Ardoino ha dichiarato in un post su X che la base di utenti di USDT aveva superato i 700 milioni, con l’adozione concentrata nei mercati emergenti.

L’emittente della stablecoin è da anni sottoposto a esame per la trasparenza delle sue riserve. Ad agosto, la società ha annunciato il completamento della sua prima revisione completa e indipendente del bilancio da parte di KPMG US, sebbene i bilanci sottoposti a revisione non siano stati resi pubblici.

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