Le azioni di società di criptovalute quotate in borsa sono crollate venerdì: Coinbase ha perso oltre il 13% il giorno dopo aver riferito un calo dei ricavi nel terzo trimestre, mentre il settore affrontava l’hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance.

Anche altri titoli legati alle criptovalute sono scesi: Circle Internet Group, emittente di stablecoin (CRCL), ha perso oltre il 9% e Strategy, società con una riserva di Bitcoin (MSTR), è scesa di circa l’8%, secondo i dati di Yahoo Finance disponibili al momento della stesura.

Fonte: Yahoo Finance

Il sell-off ha colpito anche IREN, società attiva nel mining di Bitcoin e nella gestione di data center (IREN), le cui azioni hanno perso oltre il 10%, e Figure Technology Solutions, società di servizi finanziari basati su blockchain (FIGR), che ha perso circa il 9%.

I ribassi sono seguiti alla divulgazione, giovedì, della violazione ai danni di Binance. Venerdì l’exchange ha confermato che gli hacker hanno rubato circa 6,3 miliardi di dollari in quello che è il più grande furto di criptovalute mai registrato.

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I guadagni crypto fanno aumentare gli utili di Coinbase e Strategy mentre i ricavi diminuiscono

Giovedì Coinbase e Strategy hanno entrambe comunicato i risultati del terzo trimestre: i guadagni sulle loro disponibilità in criptovalute hanno fatto aumentare gli utili, anche se i ricavi sono diminuiti.

Coinbase ha riferito un utile netto di 719 milioni di dollari, sostenuto da circa 715 milioni di dollari di guadagni sugli investimenti in criptovalute. L’utile netto rettificato, che esclude i guadagni sugli investimenti e altre voci, è stato di 78 milioni di dollari. I ricavi netti sono diminuiti di circa il 34% su base annua, a 1,16 miliardi di dollari.

L’exchange ha inoltre riferito che la sua attività di mercati predittivi ha superato i 200 milioni di dollari di ricavi annualizzati.

Strategy ha riferito un utile netto di 19,53 miliardi di dollari, dovuto in gran parte a un guadagno di 20,91 miliardi di dollari nel valore delle sue disponibilità in Bitcoin (BTC). I ricavi sono diminuiti del 3% su base annua, a 125,4 milioni di dollari.

Strategy ha inoltre annunciato che Andrew Kang lascerà l’incarico di direttore finanziario il 5 novembre.

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