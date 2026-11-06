Gli exchange crypto si sono affrettati a rassicurare gli utenti dopo l’attacco all’infrastruttura degli hot wallet di Binance della scorsa settimana; questa settimana diverse società hanno rivelato come dividono gli asset tra cold storage e hot wallet connessi a Internet.

Giovedì l’exchange crypto Gate ha lanciato un framework «Proof of Security» (PoSEC), riferendo che l’88,26% dei suoi asset totali era in cold storage e l’11,74% in hot wallet. Sostiene che il suo cold storage potrebbe coprire il 104,58% degli asset dei clienti anche se i suoi hot wallet venissero completamente svuotati.

«Rendendo pubblica la distribuzione degli asset tra il cold storage della piattaforma e gli hot wallet, PoSEC offre visibilità sulle strutture di conservazione degli asset e sulla loro capacità di coprire potenziali perdite in scenari estremi», ha dichiarato Gate. Ha osservato che i dati sono ancora sottoposti a una revisione indipendente da parte di una società di revisione di terze parti.

Secondo TRM Labs, la scorsa settimana attori malevoli hanno attaccato l’infrastruttura degli hot wallet di Binance, rubando circa 6,36 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali in circa 20 minuti. Il CEO di Binance Richard Teng ha dichiarato che la «stragrande maggioranza» degli asset degli utenti è conservata in cold wallet, ma la società non ha fornito una ripartizione precisa.

Anche altri exchange crypto si sono affrettati a condividere questa settimana i propri rapporti di cold storage.

Coinbase: il 99% degli asset dei clienti è conservato in cold wallet

In un post sul blog pubblicato mercoledì, Coinbase ha affermato che oltre il 99% degli asset dei clienti è conservato offline in cold storage e che ribilancia continuamente gli asset in eccesso trasferendoli nel cold storage.

«L’incidente segnalato da Binance relativo agli hot wallet ha comprensibilmente spinto i clienti a chiedersi come Coinbase protegga gli asset dei clienti da qualcosa di simile», ha dichiarato.

Martedì Upbit, il più grande exchange di criptovalute della Corea del Sud, ha confermato di conservare il 99,17% dei propri asset in cold wallet, mentre il restante 0,83% è in hot wallet, secondo i dati di settembre 2026. Queste cifre sono già comunicate al Financial Supervisory Service.

«Questo rappresenta il rapporto di conservazione in cold wallet più elevato tra i cinque principali exchange di criptovalute coreani basati sul won ed è notevolmente superiore al minimo normativo dell’80%», ha dichiarato a Cointelegraph un portavoce di Dunamu, la società madre di Upbit, rispondendo alle domande sull’appello della Corea del Sud agli exchange crypto ad aumentare i propri rapporti di cold storage.

«Il nostro obiettivo è mantenere le disponibilità negli hot wallet al minimo assoluto, puntando a mantenerle al di sotto dell’1% degli asset digitali dei clienti», ha aggiunto.

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Altri importanti exchange sudcoreani hanno riportato quote inferiori di cold wallet. I dati del Financial Supervisory Service citati in precedenti articoli indicavano, alla fine di settembre, Bithumb al 94,76%, Coinone all’85%, Digital X, precedentemente Korbit, all’82,79% e GOPAX all’80,54%.

La panoramica sulla sicurezza di OKX, aggiornata l’ultima volta il 18 settembre 2026, affermava che l’exchange conserva più del 95% degli asset crypto dei clienti in cold wallet e meno del 5% in hot wallet.

I rapporti comunicati non sono necessariamente direttamente comparabili, perché gli exchange utilizzano periodi di riferimento diversi e possono calcolare le quote di cold storage rispetto a basi di asset differenti.

Tuttavia, i rapporti di cold storage offrono solo una parte del quadro relativo alla sicurezza di un exchange.

I wallet offline possono comunque essere esposti attraverso sistemi di firma compromessi, controlli di accesso inadeguati o dipendenti che approvano transazioni fraudolente.

La Securities and Futures Commission di Hong Kong ha avvertito in una circolare dell’agosto 2025 che tali vulnerabilità potrebbero compromettere sia l’infrastruttura dei portafogli hot sia quella dei portafogli cold.

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