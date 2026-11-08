Binance France sta cessando le proprie attività nel Paese. Secondo quanto riportato dai media, i clienti sono stati informati via email all’inizio di novembre.

Tutti gli account saranno chiusi il 31 dicembre, e agli asset lasciati sull’exchange verranno addebitate commissioni mensili a partire dal 29 novembre, Cryptoast, Crypto Briefing e altri media hanno riferito sabato citando le email inviate da Binance agli utenti.

A quella data, gli account che manterranno ancora un saldo pagheranno una commissione mensile pari allo 0,025% del saldo, o comunque di almeno 10 USDC, una stablecoin ancorata al dollaro statunitense.

Per evitare le commissioni, i prelievi dovranno essere completati entro il 29 novembre, ha dichiarato l’exchange.

In un’email di Binance citata da Cryptoast si legge: «A causa della cessazione ordinata delle attività, il vostro account Binance France verrà chiuso a partire dal 31 dicembre 2026. Se al 31 dicembre 2026 non avrete ritirato i vostri cripto-asset, questo messaggio costituisce una notifica della nostra intenzione di considerare il vostro account inattivo, in conformità con i nostri Termini di utilizzo. Ciò può comportare la conversione, il trasferimento o altro trattamento dei vostri cripto-asset».

Servizi chiave limitati a giugno

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Cointelegraph ha riferito a fine giugno che Binance aveva informato gli utenti dell’Unione Europea che l’accesso ai servizi chiave sarebbe stato limitato, dopo che l’exchange non era riuscito a ottenere l’autorizzazione normativa prevista dal regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA) da uno Stato membro entro la scadenza del 1° luglio.

Domenica, un portavoce di Binance ha risposto a una richiesta di commento di Cointelegraph, affermando: «Con la fine del periodo di transizione del MiCA, Binance sta progressivamente limitando alcuni servizi per gli utenti interessati, in linea con il calendario precedentemente comunicato loro».

Sebbene gli fosse stato chiesto nello specifico dei report secondo cui email simili erano state inviate anche agli utenti in Spagna e Belgio, il portavoce non ne ha fatto menzione.

Secondo quanto riportato dai media, la base clienti globale di Binance conta almeno 300 milioni di clienti, mentre l’app è stata scaricata più di 4 milioni di volte nell’UE lo scorso anno.

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(Helen Partz ha contribuito a questo articolo.)