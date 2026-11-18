Il gestore europeo di asset digitali CoinShares ha venduto a ottobre l’intera posizione in Ether di tesoreria e metà delle partecipazioni in Solana di tesoreria, raccogliendo 19,3 milioni di dollari per finanziare i riacquisti di azioni.

CoinShares ha raccolto 16,6 milioni di dollari dalla vendita di Ether e 2,7 milioni di dollari dalla vendita di Solana, ha dichiarato la società nei risultati del terzo trimestre di mercoledì.

Al 30 settembre, CoinShares ha riportato partecipazioni di tesoreria pari a 6.562 Ether (ETH), per un valore equo di 17,6 milioni di dollari, e 50.213 Solana (SOL), valutati 5,9 milioni di dollari. A fine trimestre la società deteneva inoltre 235 Bitcoin (BTC), del valore di 19,6 milioni di dollari.

Il consiglio di amministrazione di CoinShares ha approvato il 22 ottobre riacquisti fino a 40 milioni di dollari, nell’ambito di un’autorizzazione quinquennale concessa dagli azionisti a settembre. L’autorizzazione copre fino a 32,9 milioni di azioni, pari al 25% delle azioni in circolazione. Il programma da 40 milioni di dollari resterà in vigore fino alla prossima assemblea annuale della società, prevista nel secondo trimestre del 2027.

«È quasi la metà dei 40 milioni di dollari autorizzati dal consiglio e ci offre la flessibilità di agire quando le condizioni lo consentono», ha dichiarato Jean-Marie Mognetti, cofondatore, presidente e CEO di CoinShares, riferendosi ai proventi delle vendite in un comunicato stampa di mercoledì.

CoinShares ha inoltre riferito di avere 7,4 miliardi di dollari di asset totali in gestione, in aumento rispetto ai 5,5 miliardi di dollari di fine giugno, sostenuti dall’aumento dei prezzi delle criptovalute e da afflussi netti di 125 milioni di dollari nel trimestre. I ricavi sono diminuiti del 45% su base annua, a 27,7 milioni di dollari, inclusi 19,1 milioni di dollari di commissioni di gestione degli asset.

Le azioni di CoinShares sono scese del 5,41%, chiudendo a 3,15 dollari martedì, prima della pubblicazione dei risultati, e registrando un calo del 63% rispetto alla chiusura a 8,61 dollari del debutto della società sul Nasdaq il 1° aprile.

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