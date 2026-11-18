Polymarket US sta aggiungendo mercati di breve durata su petrolio e gas naturale dopo che i suoi contratti crypto “su o giù” hanno superato 1 miliardo di dollari di volume di trading in sei settimane, ha dichiarato la società a Cointelegraph.

Le nuove quotazioni si aggiungeranno a oro e argento, che offrono già mercati con scadenza a 15 minuti e su base oraria. Il formato consente ai trader di assumere posizioni sul fatto che il prezzo di un asset aumenterà o diminuirà in un determinato periodo.

Polymarket US offre contratti crypto “su o giù” su Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) e XRP (XRP), con finestre di cinque minuti, 15 minuti, un’ora e quattro ore a seconda dell’asset.

«I mercati di breve durata sono tra i prodotti in più rapida crescita su Polymarket US: in sole sei settimane hanno superato 1 miliardo di dollari di volume di trading crypto e raggiunto 300.000 trader», ha dichiarato in una nota il chief growth officer di Polymarket, Travis VanderZanden.

«Dall’oro al petrolio fino al gas naturale, la nostra espansione nelle materie prime si basa su questa domanda».

I mercati crypto “su o giù” hanno rappresentato 931 milioni di dollari di volume nozionale a novembre fino a mercoledì, pari al 10,3% del volume di Polymarket US, secondo Ticker Tracker.

Questo li ha portati al terzo posto, dietro ai combo e agli sport. La categoria delle materie prime, che comprende i mercati “su o giù” su oro e argento, ha registrato 4,3 milioni di dollari nello stesso periodo.

Il mercato predittivo rivale Kalshi ha già visto i suoi contratti sull’oro di breve durata superare quelli equivalenti su Ether.

I contratti sull’oro a 15 minuti del mercato predittivo rivale Kalshi hanno superato quelli equivalenti su Ether a settembre, poche settimane dopo il lancio. Secondo i dati di Predict Charts precedentemente riportati da Cointelegraph, quel mese l’oro ha registrato 542 milioni di contratti scambiati e commissioni stimate per 5 milioni di dollari, rispetto ai 318 milioni di contratti e ai 2,6 milioni di dollari di commissioni stimate per Ether.

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