Secondo i dati di CoinShares, alla fine di settembre i prodotti d’investimento globali in criptovalute gestivano asset per 172,9 miliardi di dollari, di cui 733 milioni a Hong Kong.
Butterfill ha affermato che le opzioni d’investimento esistenti potrebbero limitare la domanda di nuovi ETF thailandesi, poiché alcuni investitori ottengono già un’esposizione a Bitcoin tramite fondi esteri o attraverso il trading diretto di criptovalute.
La thailandese MFC Asset Management, che Butterfill ha indicato come una società da tenere d’occhio per possibili lanci di ETF, ha introdotto nel 2024 il suo Bitcoin ETF Tracker Fund (MBTCETF-UI). Il fondo investe nell’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, il più grande ETF spot su Bitcoin al mondo per asset in gestione.
«Pertanto, gli ETF locali devono attirare nuovi investitori o offrire un motivo convincente per cambiare», ha dichiarato Butterfill.
Oltre a MFC, Butterfill ha indicato ONE Asset Management come un altro potenziale emittente di ETF da tenere d’occhio. Nel 2024, ONE è diventata la prima società di gestione patrimoniale thailandese a ricevere l’approvazione per un fondo collegato a un ETF su Bitcoin.
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Butterfill ha dichiarato di non aver confermato i piani di nessuna delle due società per il lancio di un ETF crypto quotato localmente, né quando i primi prodotti potrebbero iniziare a essere scambiati.
Cointelegraph ha contattato la SEC thailandese, ONE Asset Management e MFC Asset Management in merito a potenziali lanci di ETF, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.
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