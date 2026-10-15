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Scritto da Helen PartzAutoreRecensito da Yohan YuRedattore

Gli ETF sulle criptovalute in Thailandia potrebbero partire lentamente nonostante le nuove regole: CoinShares

Ultime notiziePubblicato15 ott 2026

Le nuove regole della Thailandia sugli ETF su Bitcoin ed Ether entreranno in vigore venerdì, ma CoinShares prevede afflussi iniziali modesti, poiché le opzioni di investimento esistenti contenderanno la domanda.

I primi fondi negoziati in borsa (ETF) sulle criptovalute della Thailandia potrebbero partire lentamente, nonostante gli sforzi di Bangkok per ampliare l’accesso agli investimenti regolamentati in asset digitali.

«Inizialmente mi aspetterei afflussi modesti, nell’ordine di decine di milioni di dollari statunitensi complessivi per i primi prodotti: un’aspettativa iniziale più realistica rispetto ai miliardi», ha dichiarato a Cointelegraph James Butterfill, responsabile della ricerca presso la società di investimento in asset digitali CoinShares.

Venerdì il Paese aprirà una nuova via all’esposizione alle criptovalute, poiché entreranno in vigore le sue regole per gli ETF su Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) da quotare alla Borsa della Thailandia.

Le regole consentiranno agli investitori retail thailandesi di accedere agli ETF sulle criptovalute quotati localmente, mentre limiteranno gli investimenti in ETF sulle criptovalute esteri tramite broker nazionali agli investitori istituzionali e agli investitori con patrimoni netti ultra elevati.

I primi fondi thailandesi sulle criptovalute dovranno ottenere l’approvazione normativa e predisporre i necessari accordi di custodia e distribuzione prima che possa iniziare la negoziazione.

Hong Kong offre un confronto istruttivo

Butterfill ha indicato Hong Kong come esempio di come persino un importante centro finanziario possa avere difficoltà ad attrarre afflussi consistenti negli ETF sulle criptovalute.

Hong Kong rappresenta appena lo 0,42% degli asset globali nei prodotti negoziati in borsa (ETP) sulle criptovalute, nonostante lo status della città di hub finanziario internazionale, ha dichiarato.

Crypto ETP flows by country as of Sept. 25, 2026. Source: CoinShares

Secondo i dati di CoinShares, alla fine di settembre i prodotti d’investimento globali in criptovalute gestivano asset per 172,9 miliardi di dollari, di cui 733 milioni a Hong Kong.

Il lancio dei primi ETF crypto thailandesi rimane incerto

Butterfill ha affermato che le opzioni d’investimento esistenti potrebbero limitare la domanda di nuovi ETF thailandesi, poiché alcuni investitori ottengono già un’esposizione a Bitcoin tramite fondi esteri o attraverso il trading diretto di criptovalute.

La thailandese MFC Asset Management, che Butterfill ha indicato come una società da tenere d’occhio per possibili lanci di ETF, ha introdotto nel 2024 il suo Bitcoin ETF Tracker Fund (MBTCETF-UI). Il fondo investe nell’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, il più grande ETF spot su Bitcoin al mondo per asset in gestione.

The MFC Bitcoin ETF Tracker Fund. Source: MFC Asset Management

«Pertanto, gli ETF locali devono attirare nuovi investitori o offrire un motivo convincente per cambiare», ha dichiarato Butterfill.

Oltre a MFC, Butterfill ha indicato ONE Asset Management come un altro potenziale emittente di ETF da tenere d’occhio. Nel 2024, ONE è diventata la prima società di gestione patrimoniale thailandese a ricevere l’approvazione per un fondo collegato a un ETF su Bitcoin.

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Butterfill ha dichiarato di non aver confermato i piani di nessuna delle due società per il lancio di un ETF crypto quotato localmente, né quando i primi prodotti potrebbero iniziare a essere scambiati.

Cointelegraph ha contattato la SEC thailandese, ONE Asset Management e MFC Asset Management in merito a potenziali lanci di ETF, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.

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