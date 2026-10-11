L’azienda ha consigliato agli utenti di non visitare né interagire con il link in questione e ha dichiarato che condividerà eventuali ulteriori aggiornamenti verificati.

Il wallet hardware esclusivamente per Bitcoin Coldcard ha dichiarato che domenica è apparso un link di phishing sul suo account X ufficiale, per il quale dal 2017 utilizza l’autenticazione a due fattori offline e un accesso strettamente limitato.

La società ha dichiarato che stava indagando su come il post, successivamente eliminato, fosse stato pubblicato dal suo account.

Ha consigliato agli utenti di non visitare né interagire con il link in questione, aggiungendo che l’unico sito web ufficiale di Coldcard è https://coldcard.com.

La società ha contattato @X e sta verificando tutti gli accessi all’account. Coldcard ha dichiarato che condividerà eventuali ulteriori aggiornamenti verificati.

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Cointelegraph ha riferito in precedenza che luglio era emerso come il secondo mese peggiore del 2026 per i furti di criptovalute, in gran parte a causa di un exploit di Coldcard.

A luglio gli hacker hanno rubato 247,4 milioni di dollari in crypto, il dato più alto di quest’anno dopo i 644 milioni di dollari rubati ad aprile, secondo i dati di DefiLlama.

L’ exploit di Coldcard è stato il più grande exploit del mese, con almeno 100 milioni di dollari in Bitcoin (BTC) rubati da 7.300 wallet nell’ambito di tre ondate di attacco confermate, secondo Galaxy Digital.

La società ha inoltre identificato una quarta ondata sospetta che potrebbe portare le perdite totali a circa 130 milioni di dollari.

Il tracker degli hack di DefiLlama ha stimato in 115 milioni di dollari le perdite legate all’exploit di Coldcard.

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