Secondo quanto riferito, la sudcoreana Jeonbuk Bank, una controllata di JB Financial Group, ha iniziato a erogare prestiti garantiti da Bitcoin ai propri clienti aziendali.

Lunedì, la testata locale EDaily ha riferito che Jeonbuk Bank è diventata la prima banca commerciale del Paese ad accettare Bitcoin (BTC) come garanzia per prestiti denominati in won. Secondo quanto riferito, la banca limita il servizio alle imprese che cercano capitale operativo, mentre un custode specializzato detiene i BTC usati come garanzia.

L’accordo di prestito segue le modifiche alle norme di esecuzione civile della Corea del Sud, entrate in vigore il 1° ottobre. Secondo la Corte Suprema, le norme stabiliscono le procedure per il sequestro e la liquidazione dei crediti relativi ad asset virtuali. In caso di insolvenza, la banca può recuperare i propri fondi attraverso vendite ordinate dal tribunale.

Secondo EDaily, Jeonbuk Bank ha adottato un sistema che le consente di recuperare i prestiti insoluti attraverso i proventi della vendita di criptovalute senza prendere direttamente possesso degli asset.

La banca non ha divulgato pubblicamente l’importo del prestito, il tasso d’interesse o i requisiti relativi al rapporto loan-to-value. Un rappresentante della banca ha dichiarato alla testata locale Chosun che aveva già erogato un prestito, ma ha rifiutato di identificare il mutuatario.

Cointelegraph ha contattato JB Financial Group per una conferma, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

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