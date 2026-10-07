BitMine Immersion Technologies limiterà le proprie partecipazioni in Ether al 5% dell’offerta della criptovaluta, secondo il presidente Tom Lee.

Parlando mercoledì durante un intervento principale al Token2049 di Singapore, Lee ha dichiarato che BitMine si sta avvicinando alla soglia dopo aver accumulato circa 6 milioni di Ether, equivalenti a circa il 4,9% dell’offerta. Ha affermato che alla società servono circa altri 100.000 ETH per raggiungere il suo obiettivo.

“Questo è un tetto massimo. Non accumuleremo oltre il 5%”, ha dichiarato Lee. “Non possederemo più del 5% di Ethereum.”

Lee aveva in precedenza lasciato aperta la possibilità di accumulare più del 5% dell’offerta di Ether, a seconda dell’adozione di Ethereum. In un’intervista ad agosto con Bankless, ha dichiarato che la società potrebbe riconsiderare tale possibilità nel 2027.

BitMine Chairman Tom Lee speaks at Token2049 Singapore. Photo: Aubrey Paller/Cointelegraph

BitMine afferma di aver «finito di accumulare» Ether

Lee ha dichiarato che BitMine ha accumulato la maggior parte del suo Ether durante quello che ha descritto come un mercato ribassista delle criptovalute, spiegando che la società è riuscita a costruire la propria posizione mentre i prezzi erano depressi.

«Abbiamo effettuato tutti questi acquisti in un mercato ribassista», ha detto Lee. «Abbiamo protetto il ribasso di ETH perché stavamo acquistando. Ma ora abbiamo finito di accumulare in vista di un movimento al rialzo di 25 volte».

Lee ha inoltre collegato il tetto massimo rigido del 5% alla strategia di capitale di BitMine. Interrompere l’accumulo eliminerebbe la necessità di raccogliere fondi aggiuntivi per continuare ad acquistare Ether.

«Quindi, se abbiamo un tetto massimo rigido del 5%, significa che sovraperformeremo ETH durante la salita, giusto?», ha detto Lee. «Perché non dovete preoccuparvi che cerchiamo di raccogliere capitale. Abbiamo finito».

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BitMine ha attinto ai mercati dei capitali per costruire la propria tesoreria di Ether. A giugno, la società ha lanciato un’offerta perpetua di azioni privilegiate da 300 milioni di dollari. All’inizio di agosto, BitMine aveva riacquistato 16,1 milioni di azioni ordinarie nell’ambito del suo programma di riacquisto da 4 miliardi di dollari.

Anche dopo l’interruzione degli acquisti di Ether, lo staking potrebbe aumentare le partecipazioni di BitMine. In precedenza Lee aveva dichiarato che la società avrebbe potuto vendere gli ETH ottenuti dallo staking per evitare che la propria quota dell’offerta superasse il 5%.

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