La società giapponese di investimenti e tesoreria in Bitcoin Metaplanet ha introdotto lunedì una strategia di reddito netto da interessi, con l’obiettivo di investire capitali in attività generatrici di reddito e utilizzare gli interessi netti per finanziare l’accumulo di Bitcoin e il pagamento dei dividendi.

La mossa rientra nella politica rivista di allocazione del capitale della società, in base alla quale dal 10% al 15% degli asset può essere destinato a investimenti strategici, comprese fusioni e acquisizioni e attività generatrici di interessi.

Metaplanet ha rivelato in un avviso di lunedì che Bitcoin (BTC) rimane il principale asset di riserva della sua tesoreria, rappresentando dall’85% al 90% degli asset totali. La decisione mira a rafforzare la capacità di finanziamento e la qualità creditizia della società giapponese, così da incrementare le sue disponibilità di BTC per azione attraverso ulteriori acquisizioni.

La società ha reso noto il modello di raccolta fondi alla luce delle preoccupazioni degli azionisti riguardo alla governance di Metaplanet e alla sua complessa struttura del capitale. Venerdì, Metaplanet ha emesso cinque documenti correttivi relativi a titoli, chiarendo che il CEO Simon Gerovich non detiene la maggioranza dei diritti di voto in MMX Ventures, azionista di Metaplanet.

Avviso di Metaplanet relativo all’ulteriore revisione della politica di allocazione del capitale. Fonte: Metaplanet

In risposta alle correzioni, l’azionista pseudonimo di Metaplanet Bitcoin Pharaoh ha esortato la società a indicare esplicitamente chi possiede MMX Ventures, a chiarire la partecipazione del 23,8% indicata come detenuta indirettamente da Gerovich e a rendere noti i nomi dei due dirigenti non identificati che hanno esercitato 18,8 milioni di azioni del piano di stock option della Serie 10.

«O la partecipazione indiretta è sua, nel qual caso la frase eliminata era più vicina alla verità, oppure non lo è, nel qual caso la correzione è incompleta», ha scritto Bitcoin Pharaoh in un post pubblicato venerdì su X.

Prezzo delle azioni Metaplanet, grafico dall'inizio dell'anno. Fonte: Yahoo Finance

Il prezzo delle azioni di Metaplanet è aumentato di oltre il 5,6% negli ultimi cinque giorni di negoziazione, riducendo in parte il calo da inizio anno, ora pari al 26%, secondo Yahoo Finance.

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Metaplanet taglia 220 milioni di dollari dal piano azionario della Serie 10 dopo le preoccupazioni degli azionisti

All'inizio di settembre, la dirigenza ha suscitato critiche tra gli azionisti per aver ampliato di quasi sette volte il piano di stock option per i dirigenti della Serie 10 di Metaplanet, passando da 46 milioni di azioni a 319,5 milioni. Metaplanet ha dichiarato di aver fissato il piano a 319,5 milioni di azioni il 18 agosto, ma alcuni azionisti hanno chiesto di annullare le 273 milioni di azioni potenziali aggiuntive create dall'espansione.

L'11 settembre, Metaplanet ha condiviso i piani per ridurre il bacino azionario del 41% mediante la riduzione del numero di potenziali azioni sottostanti ai diritti di 131,3 milioni, da 319,464 milioni a 188,19 milioni, reimpostando il rapporto di conversione da 1:696 a 1:410, il livello precedente alla sua offerta internazionale di azioni del settembre 2025.

La modifica ha eliminato un valore dei warrant superiore a 220 milioni di dollari e ha aumentato di circa l'8,8% i Bitcoin per azione completamente diluita della società, secondo Gerovich.

Tuttavia, il gestore patrimoniale VanEck ha sostenuto che gran parte della diluizione degli azionisti si è già verificata nonostante il taglio del piano azionario, sollecitando Metaplanet a revocare le 273 milioni di azioni aggiuntive e a sostituire i diritti rimanenti con un piano di compensazione approvato dagli azionisti, secondo un rapporto del 18 settembre.

Il 31 agosto, Metaplanet ha reso noto che Gerovich aveva esercitato i diritti per acquisire 92.000 azioni nell'ambito del piano della Serie 10. Il 18 agosto, la società ha riconosciuto che l'ampliamento del piano «amplifica la diluizione sostenuta dagli azionisti esistenti».

Il rapporto mNAV critico resta a sconto

Quasi un anno fa, il valore d'impresa di Metaplanet è sceso al di sotto del valore delle sue partecipazioni in Bitcoin.

Il market-to-Bitcoin NAV (mNAV) della società, il rapporto tra il valore della società e le sue partecipazioni in Bitcoin, è sceso sotto 1 il 14 ottobre 2025, per la prima volta in assoluto, secondo i dati ufficiali.

Alla chiusura di lunedì a Tokyo, Metaplanet viene scambiata a 0,80x il suo NAV in Bitcoin, il che significa che, secondo il sito di monitoraggio Mnav.com, gli investitori pagano 0,80 dollari per ogni dollaro di Bitcoin posseduto dalla società.





mNAV di Metaplanet, grafico storico. Fonte: mNAV.com

Un valore mNAV inferiore a 1 indica che una società viene negoziata a sconto, rendendo più difficile raccogliere capitali ed emettere nuove azioni per acquistare altre criptovalute.

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