Strategy aggiunge 250 Bitcoin e porta le partecipazioni a 848.250 BTC

Strategy, la società di Michael Saylor, ha dichiarato che le sue partecipazioni in Bitcoin hanno raggiunto quota 848.250 BTC dopo l’ultimo acquisto, mantenendo al contempo una riserva di liquidità statunitense di 4,88 miliardi di dollari.

La scorsa settimana Strategy ha acquistato 250 Bitcoin per 21,5 milioni di dollari, segnando un secondo calo settimanale consecutivo degli acquisti mentre le sue partecipazioni in Bitcoin hanno raggiunto quota 848.250 BTC.

La società ha finanziato 21 milioni di dollari degli acquisti attraverso la vendita di azioni ordinarie e i restanti 500.000 dollari con liquidità esistente tra lunedì e domenica, secondo un annuncio pubblicato sul sito web di Strategy.

La società ha inoltre continuato a riacquistare azioni privilegiate STRC, spendendo 192,4 milioni di dollari durante la settimana, rispetto ai 176,3 milioni di dollari della settimana precedente.

Le azioni ordinarie della società quotate sul Nasdaq, MSTR, erano in rialzo di meno dell’1% prima dell’apertura dei mercati di lunedì, secondo Yahoo Finance. Le azioni privilegiate si preparavano ad aprire a 99,68 dollari per azione.

La società ha dichiarato di mantenere una riserva statunitense di 4,88 miliardi di dollari per sostenere i dividendi sulle azioni privilegiate e i pagamenti degli interessi sul debito. Il suo saldo separato di liquidità in USD ammontava a 640,5 milioni di dollari a domenica.

L’acquisto è seguito a un post domenicale del fondatore e presidente esecutivo Michael Saylor, che ha segnalato un altro acquisto di Bitcoin con il messaggio: «C’è sempre spazio per altro arancione». Strategy comunica solitamente i suoi acquisti di Bitcoin nei documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission statunitense, che lunedì è chiusa per la festività del Columbus Day.

L’accumulo di Bitcoin da parte di Strategy ha rallentato negli ultimi mesi. Le sue partecipazioni sono cresciute appena dello 0,2% nel terzo trimestre, mentre la società ha acquisito 7.218 BTC e venduto 5.553 BTC.

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