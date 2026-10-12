Bitcoin (BTC) inizia la terza settimana di ottobre difendendo il supporto a 82.500 dollari in vista di importanti dati statunitensi sull’inflazione.

Punti chiave:

Il dato sull’IPC statunitense di mercoledì e i dati sull’IPP di giovedì forniscono il principale catalizzatore settimanale della volatilità degli asset rischiosi; i mercati prevedono un IPC al 3,7% su base annua.

I prezzi del petrolio reagiscono al piano degli Stati Uniti di acquistare diesel russo, ma il greggio WTI sale dopo essere sceso sotto i 90 dollari al barile lunedì.

Bitcoin chiude la settimana sopra il supporto chiave a 82.500 dollari, evitando una discesa nell’intervallo macro precedente del 2026, compreso tra 60.000 e 80.000 dollari.

I mercati prevedono un aumento dell’inflazione di settembre

Questa settimana i dati sull’inflazione statunitense sono al centro dell’attenzione dei trader, in vista della riunione del Federal Open Market Committee del 28 ottobre sulla politica dei tassi d’interesse.

I dati di settembre sull’Indice dei prezzi al consumo (IPC) e sull’Indice dei prezzi alla produzione (IPP) saranno pubblicati rispettivamente mercoledì e giovedì.

Ad agosto, l’IPC ha sostanzialmente rispettato le aspettative al 3,4% su base annua; ora i mercati prevedono un aumento al 3,7% questo mese, sulla scia delle continue operazioni militari in Medio Oriente e dei conseguenti aumenti dei prezzi del carburante. Per l’IPP è atteso un aumento dello 0,3% su base mensile, rispetto allo 0,2% di agosto.

Variazione percentuale su 12 mesi dell’IPC statunitense per categoria. Fonte: Bureau of Labor Statistics

Tradizionalmente, criptovalute, azioni e oro beneficiano di dati sull’inflazione inferiori alle attese, poiché questi riducono le probabilità di un inasprimento della politica da parte della Fed, consentendo agli afflussi di capitale di rafforzarsi. Parlando a Reuters degli attuali prezzi dell’oro e dei rendimenti dei titoli di Stato statunitensi, Tim Waterer, chief market analyst di KCM Trade, ha richiamato l’attenzione sull’impatto di una sorpresa al ribasso, in particolare per i dati sull’IPC e sull’IPP.

«Nel breve termine, un dato sull’inflazione statunitense più contenuto del previsto sarebbe il catalizzatore più evidente, poiché ridurrebbe le probabilità di un ulteriore inasprimento da parte della Fed e allenterebbe la pressione sui rendimenti reali», ha dichiarato.

Il FedWatch del CME mostra che i mercati attribuiscono solo una probabilità del 18,8% a un rialzo dei tassi il 28 ottobre, dall’attuale intervallo del 3,75-4,00%. La riunione successiva, a dicembre, presenta una probabilità del 70,6% di un rialzo di 25 punti base da parte della Fed, fino al 4,00-4,25%.

Probabilità del tasso obiettivo della Fed (screenshot). Fonte: CME Group

Il presidente della Fed Kevin Warsh dovrebbe tenere venerdì un confronto con Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo monetario internazionale (FMI), durante un evento a Bangkok, in Thailandia.

Il petrolio si raffredda brevemente dopo l’annuncio sul diesel di Stati Uniti e Russia

I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi sono scesi dai massimi di 24 anni toccati la scorsa settimana, con i rendimenti dei titoli a 10 e 30 anni rispettivamente al 5,24% e al 5,60% lunedì.

Grafico orario del rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView

I futures sulle azioni erano in rialzo all’inizio della settimana, con l’indice S&P 500 in aumento dello 0,25% e a circa 30 punti dai nuovi massimi storici.

Grafico orario dei futures sull’S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Un annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo a un accordo per acquistare 300.000 tonnellate di diesel dalla Russia sembrava aver avuto solo un modesto effetto a cascata sui prezzi del petrolio, mentre il piano incontrava una crescente opposizione bipartisan. Trump ha inoltre annunciato un “cessate il fuoco energetico” tra Russia e Ucraina.

“Con effetto immediato, c’è un CESSATE IL FUOCO ENERGETICO nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato”, ha scritto domenica in un post su Truth Social. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha detto di non essere a conoscenza del cessate il fuoco energetico.

Lunedì il greggio WTI è stato scambiato intorno ai 91,50 dollari al barile, in rialzo del 2% rispetto al minimo giornaliero di 89,60 dollari. I dati del gruppo di automobilisti AAA indicavano un prezzo medio del diesel di 6,26 dollari al gallone, contro il massimo storico di 6,52 dollari registrato il 22 settembre.

Grafico a un’ora dei CFD sul greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

L’analista di PVM Tamas Varga ha dichiarato a Reuters che la ridotta capacità produttiva della Russia ha reso “discutibile” l’impatto dell’accordo.

«Tuttavia, Mosca ha parzialmente revocato il divieto sulle esportazioni di diesel, consentendo di immettere sul mercato internazionale 500.000 tonnellate (circa 3,7 milioni di barili), equivalenti a circa un giorno di consumo degli Stati Uniti e a circa il 13% della domanda globale», ha osservato.

Bitcoin evita la rottura del supporto alla chiusura settimanale

A circa 83.700 dollari su Bitstamp, la chiusura della candela settimanale di domenica ha sancito un calo settimanale del 3,2% per BTC/USD.

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Grafico settimanale BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Allo stesso tempo, la coppia ha mantenuto un livello di supporto chiave a 82.500 dollari sui timeframe settimanali, evitando così di tornare nel precedente range di lungo periodo compreso tra 60.000 e 80.000 dollari. Come riportato da Cointelegraph, 82.500 dollari restano nel radar dei trader come una linea cruciale per i rialzisti di Bitcoin.

La scorsa settimana, il trader e analista Rekt Capital ha scritto che una chiusura settimanale sopra gli 82.500 dollari segnerebbe un nuovo test “riuscito” del supporto. Questo, a sua volta, potrebbe consentire agli investitori di continuare a riaccumulare BTC ai livelli attuali, aprendo la strada a un movimento rialzista in modo simile alla ripresa di Bitcoin dal mercato ribassista del 2022.

Grafico settimanale di BTC/USD. Fonte: Rekt Capital su X.com

Alla luce dei molteplici nuovi test del supporto da parte di Bitcoin dopo il suo breakout iniziale a luglio, il trader e analista Aksel Kibar ha tracciato un parallelo tra il mercato delle criptovalute e i mercati azionari. Da maggio, l’S&P 500 ha effettuato molteplici nuovi test su livelli chiave, inizialmente a 7.300 punti e poi a 7.600 punti.

Grafico a un giorno dell’S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Bitcoin potrebbe essere sottoposto a un «retest difficile» del supporto in modo analogo, con l’implicazione che BTC/USD dovrebbe muoversi al rialzo se tali retest continuassero ad avere successo, Kibar ha scritto in un post su X domenica.

Grafico giornaliero BTC/USD. Fonte: Aksel Kibar su X.com