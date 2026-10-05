Bitcoin (BTC) ha appena concluso il suo miglior terzo trimestre dal 2017, ma prolungare il rally potrebbe rivelarsi più difficile, poiché rendimenti dei Treasury superiori al 5% offrono agli investitori un’alternativa sempre più allettante agli asset rischiosi, secondo Delphi Digital.

Nella sua ultima newsletter settimanale, Delphi ha evidenziato il guadagno del 43% di Bitcoin nel terzo trimestre, seguito da un terzo rialzo settimanale consecutivo la scorsa settimana. Tuttavia, «la salita graduale sta avvenendo contro una resistenza reale», ha scritto Delphi, indicando il rialzo dei tassi della Federal Reserve di settembre e l’impennata dei rendimenti dei Treasury, che hanno raggiunto i massimi degli ultimi decenni.

«Quando un’obbligazione governativa paga oltre il 5% senza rischi, ogni asset rischioso deve impegnarsi di più per meritare quei capitali», ha scritto Delphi.

Finora Bitcoin è riuscito a superare l’ostacolo, aiutato in parte dal crescente interesse per la cosiddetta strategia di svalutazione monetaria, ovvero la convinzione che il persistente ricorso all’indebitamento da parte dei governi e l’espansione monetaria eroderanno il potere d’acquisto del dollaro.

Secondo Vanessa Grellet, managing partner della società di venture capital focalizzata sulle criptovalute Arche Capital, «la strategia di svalutazione monetaria non richiede tassi d’interesse bassi», dato il crescente interesse degli investitori per i deficit federali e per l’aumento degli interessi passivi del governo.

In questo contesto, il prezzo di Bitcoin ha brevemente superato gli 87.000 dollari la scorsa settimana, prima di correggere al ribasso. Ha guadagnato oltre il 35% da metà agosto, poco dopo che il Tesoro degli Stati Uniti aveva annunciato l’intenzione di raddoppiare i riacquisti di debito a lunga scadenza per sostenere la liquidità del mercato, puntando su titoli con scadenza a 10 e 20 anni. Alcuni investitori hanno interpretato la mossa come un tentativo di alleviare le tensioni nel mercato obbligazionario e contenere i costi di finanziamento. Da allora, tali riacquisti sono triplicati per dimensioni.

Fonte: TradingView

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Dati deboli sull’occupazione modificano, per ora, le prospettive sui tassi

Il contesto dei tassi d’interesse che interessa Bitcoin potrebbe diventare meno restrittivo dopo che dati sull’occupazione inferiori alle attese hanno ridotto drasticamente le probabilità di un altro rialzo dei tassi da parte della Fed a ottobre. L’economia statunitense ha creato appena 29.000 posti di lavoro a settembre, ben al di sotto degli 80.000 previsti, secondo l’ultimo rapporto sui salari non agricoli del Bureau of Labor Statistics.

Il dato deludente ha rafforzato i segnali di un raffreddamento del mercato del lavoro, dando alla Fed più margine per attendere prima di alzare nuovamente i tassi.

Ancor prima degli ultimi dati sui salari, i funzionari della Fed avevano segnalato di non avere fretta di agire. Sebbene nelle proiezioni di settembre i responsabili della politica monetaria avessero previsto un ulteriore rialzo dei tassi quest’anno, alcuni funzionari hanno da allora invitato alla pazienza.

Il presidente della Federal Reserve Bank di New York, John Williams, membro con diritto di voto del Federal Open Market Committee quest’anno, ha affermato che la banca centrale non ha bisogno di affrettarsi verso un altro rialzo.

«Con l’azione di politica monetaria che abbiamo intrapreso nella riunione di settembre, non c’è bisogno di urgenza», ha detto Williams in un discorso la scorsa settimana.

Il FedWatch Tool di CME Group indica ora una probabilità di circa il 24% di un rialzo a ottobre, in calo da oltre il 75% di una settimana prima.

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