La Corea del Sud sta pianificando requisiti più stringenti in materia di cybersicurezza per gli istituti finanziari dopo un’indagine sui precedenti incidenti di sicurezza che hanno coinvolto 16 società, tra cui exchange crypto.

La Commissione per i servizi finanziari (FSC) ha dichiarato che perseguirà un miglior monitoraggio delle minacce, valutazioni di sicurezza più frequenti e una maggiore responsabilità per i dirigenti, dopo che una revisione dell’intero settore ha rilevato carenze di cybersicurezza in 130 delle 555 società finanziarie.

La FSC ha dichiarato che circa 100.000 informazioni sui clienti erano state esposte presso le società interessate, tra cui nomi, dati di contatto e numeri identificativi.

Tra le società interessate figurano Streami, l’operatore di Gopax, e la piattaforma di trading crypto Prabang, che aveva precedentemente reso noto che un attacco del 2 ottobre aveva esposto i dati personali di alcuni clienti.

In base alle riforme proposte, i maggiori istituti finanziari sarebbero sottoposti a valutazioni delle vulnerabilità almeno due volte l’anno. Il regolatore intende inoltre potenziare i sistemi di condivisione delle informazioni e sta valutando l’uso dell’intelligenza artificiale (IA) nel monitoraggio della sicurezza per le società più piccole.

Il regolatore sta inoltre valutando la possibilità di consentire ulteriori ispezioni di cybersicurezza al di fuori dei normali calendari di valutazione quando emergono minacce urgenti, nell’ambito degli sforzi per prevenire futuri incidenti.

La FSC ha dichiarato che sta ancora indagando per stabilire se gli incidenti abbiano coinvolto l’uso dell’IA o siano stati collegati agli stessi aggressori.

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