La consultazione segue l’approvazione da parte del Parlamento, ad aprile, della normativa sugli asset digitali; l’autorità australiana di vigilanza sui mercati propone ora requisiti patrimoniali e standard per la custodia e il trading delle piattaforme crypto.

L’autorità australiana di vigilanza sui mercati ha avviato giovedì una consultazione sui requisiti patrimoniali e sugli standard di custodia e trading proposti per le piattaforme crypto, mentre si prepara ad attuare la normativa approvata ad aprile, che amplia la supervisione sul settore.

Le proposte includono tre modelli patrimoniali alternativi, restrizioni alle piattaforme che effettuano trading per conto proprio e una rendicontazione trimestrale dei wallet che detengono asset dei clienti. L’ASIC propone inoltre di consentire la custodia offshore, chiedendo al contempo un parere sulle garanzie da adottare qualora una società madre estera o una società collegata fallisca.

“Le nostre linee guida e i nostri standard proposti riconoscono il ruolo crescente degli asset digitali e della tokenizzazione, anche nelle componenti tradizionali del sistema finanziario”, ha dichiarato il commissario dell’ASIC Alan Kirkland.

Le linee guida e gli standard proposti offrirebbero agli operatori crypto maggiore chiarezza sui requisiti per ottenere una licenza, proteggere gli asset dei clienti e rispettare i requisiti finanziari previsti dal nuovo quadro normativo. La consultazione segue l’approvazione da parte del Parlamento del Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Act all’inizio di quest’anno.

“La pubblicazione da parte dell’ASIC del CP 392 è una tappa importante per il settore degli asset digitali australiano”, ha dichiarato Amy-Rose Goodey, CEO del Digital Economy Council of Australia, a Cointelegraph. “Dopo anni di confronto sulla riforma normativa, è incoraggiante vedere che l’attenzione si sposta verso l’attuazione pratica.”

Anche Shange Chandra, CEO di OKX Australia, ha accolto con favore le proposte, affermando che potrebbero favorire il consolidamento del settore.

“Questi standard sono opportunamente onerosi”, ha dichiarato a Cointelegraph. “Premieranno gli operatori che hanno già investito in conformità, capitale e custodia. Metteranno alla prova gli operatori che hanno aspettato a effettuare tale investimento.”

Regole patrimoniali, di custodia e trading sotto esame

L’ASIC sta valutando tre modelli patrimoniali alternativi, tra cui uno che richiederebbe agli operatori privi di accordi qualificati di custodia presso terzi di detenere almeno 14 milioni di dollari australiani (9,7 milioni di dollari) in attività materiali nette oppure il 10% dei ricavi medi, a seconda di quale sia l’importo maggiore.

“Lavoreremo a stretto contatto con i nostri membri per esaminare nel dettaglio i tre modelli patrimoniali proposti, in particolare la loro proporzionalità per aziende di dimensioni diverse e le concessioni disponibili per la custodia presso terzi”, ha dichiarato Goodey.

“Dal nostro punto di vista, non è affatto controverso che si debbano impiegare questo livello di risorse e attenzione quando i clienti affidano i propri asset”, ha dichiarato Chandra.

L’autorità di vigilanza ha inoltre proposto di consentire la custodia offshore, chiedendo al contempo un parere sull’eventualità che gli operatori australiani debbano avere accesso di emergenza alle chiavi private qualora la società madre o il custode estero fallisca.

Correlato: L’Australia avverte le società crypto senza licenza: multe fino al 10% del fatturato annuo

“Anche la proposta di non imporre la custodia nazionale è significativa e riconosce la natura globale dei mercati degli asset digitali”, ha dichiarato Goodey.

L’ASIC propone inoltre restrizioni alle piattaforme che effettuano trading per conto proprio e accettano vantaggi per favorire determinati token, con l’obiettivo di affrontare potenziali conflitti di interesse.

“Anche le restrizioni proposte sul trading per conto proprio, sugli accordi di liquidità con parti collegate e sui requisiti di best execution richiederanno un’attenta valutazione, considerate le loro implicazioni per il funzionamento degli exchange australiani e l’accesso alla liquidità”, ha dichiarato Goodey.

Chandra ha inoltre chiesto una procedura di licenza semplificata per le aziende affermate con uno storico di conformità normativa.

La consultazione fa parte della roadmap di attuazione di 18 mesi dell’ASIC, pubblicata dopo l’approvazione del Digital Assets Framework Act ad aprile.

I commenti devono essere presentati entro il 27 novembre; l’ASIC punta a pubblicare gli standard e le linee guida definitivi a marzo 2027. La legge entrerà in vigore l’8 aprile 2027 e gli operatori avranno tempo fino al 7 ottobre 2027 per richiedere la licenza pertinente; potranno operare mentre l’ASIC valuterà le loro domande.

Rivista: I wallet stablecoin P2P cinesi aumentano di 43 volte, l’economia crypto coreana da 450 miliardi di dollari: Asia Express