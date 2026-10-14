Il Crypto Council for Innovation (CCI) e la Blockchain Association (BA) hanno dichiarato che si uniranno alla Digital Chamber e ad altri soggetti per chiedere a un tribunale di esaminare nel merito una causa sulla tassa sugli asset digitali dell’Illinois, la cui entrata in vigore è prevista per il 2027.

In un’istanza presentata martedì presso il Circuit Court della contea di Sangamon, le organizzazioni di advocacy crypto hanno chiesto al tribunale di approvare un calendario accelerato per il giudizio sommario, “per arrivare a una decisione sulla legittimità della tassa il più rapidamente possibile”. L’istanza citava la causa intentata dal CCI e dalla BA contro le autorità statali dell’Illinois, nonché un’altra causa presentata separatamente dalla Digital Chamber e dalla Illinois Blockchain Association.

“Sebbene la sospensione dell’applicazione del Digital Asset Tax Act protegga consumatori e imprese dell’Illinois da questa tassa onerosa e giuridicamente viziata fino al 1° luglio, resta imperativo che il merito della questione venga determinato il prima possibile”, ha dichiarato il CEO del CCI Ji Kim.

All’inizio di questo mese, le autorità dell’Illinois hanno accettato di rinviare l’attuazione della legge sulla tassa crypto dello 0,2% per sei mesi, dal 1° gennaio al 1° luglio 2027. La decisione, parte della causa della Digital Chamber, è arrivata in risposta alle accuse secondo cui la tassa sugli asset digitali sarebbe stata “inserita di nascosto nel bilancio dello Stato” senza dibattito né contributi del pubblico. All’epoca, il CEO della Digital Chamber Cody Carbone ha dichiarato che l’organizzazione avrebbe proseguito il procedimento legale “finché questa tassa non sarà definitivamente annullata”.

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Il calendario accelerato, soggetto all’approvazione del tribunale, potrebbe consentire di arrivare a una decisione nel merito della legge entro marzo.

Cambio ai vertici della Blockchain Association questa settimana

Venerdì, Summer Mersinger dovrebbe lasciare l’incarico di CEO della Blockchain Association nell’ambito di una transizione ai vertici. Mersinger è entrata nel gruppo di advocacy lo scorso anno dopo essersi dimessa dalla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti.

Kristin Smith, ex CEO dell’organizzazione, assumerà il ruolo di responsabile ad interim, sebbene sia previsto che Mersinger resti in carica fino alla fine del 2026.

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