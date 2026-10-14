Qivalis ottiene la licenza olandese per la moneta elettronica per una stablecoin in euro
Qivalis ha dichiarato che l’autorizzazione come istituto di moneta elettronica le consente di lanciare una stablecoin denominata in euro, con l’emissione prevista nei prossimi mesi, subordinatamente a ulteriori requisiti del MiCA.
Il consorzio bancario europeo Qivalis ha ricevuto l’autorizzazione come istituto di moneta elettronica (EMI) dalla banca centrale olandese, avvicinandosi così all’emissione di una stablecoin denominata in euro.
La società con sede ad Amsterdam ha reso nota la licenza della De Nederlandsche Bank (DNB) in un annuncio di mercoledì condiviso con Cointelegraph.
Qivalis ha dichiarato che la licenza EMI la sottopone alla supervisione continua della banca centrale e la rende idonea a emettere token di moneta elettronica denominati in euro.
L’approvazione supera un ostacolo normativo fondamentale e avvicina Qivalis all’emissione della sua stablecoin denominata in euro ai sensi del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA). La società prevede di avviare l’emissione nei prossimi mesi, subordinatamente ai requisiti applicabili del MiCA e alla pubblicazione del suo white paper.
Qivalis punta a introdurre una stablecoin denominata in euro in un mercato ampiamente dominato dalle stablecoin basate sul dollaro statunitense. La capitalizzazione di mercato di Tether USDt (USDT), pari a 183 miliardi di dollari, rappresenta oltre il 60% dei 303 miliardi di dollari complessivi del mercato delle stablecoin, secondo DefiLlama.
«Riteniamo che l’Europa debba avere un asset di regolamento on-chain denominato in euro, emesso ai sensi della legislazione europea e soggetto agli standard normativi europei», ha dichiarato Jan-Oliver Sell, CEO di Qivalis.
A maggio, Qivalis ha aggiunto 25 nuove banche in 15 Paesi, portando a 37 il totale degli istituti che la sostengono.
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