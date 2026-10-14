[Aggiornamento, 11:00 UTC: aggiunta una risposta successiva di un portavoce di Coins.ph.]



Coins.ph ha dichiarato di essere ancora autorizzata dalla banca centrale del Paese, dopo le notizie secondo cui potrebbe rischiare la revoca della licenza per presunte transazioni che coinvolgerebbero operatori offshore di gioco d’azzardo soggetti a restrizioni.

Coins.ph è uno dei maggiori exchange di criptovalute nelle Filippine e mercoledì ha registrato un volume di scambi spot nelle 24 ore pari a circa 52 milioni di dollari, secondo CoinGecko. Il presunto rischio per la licenza segue le restrizioni imposte dalla Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sui trasferimenti in entrata tramite InstaPay e PESONet che coinvolgono DCPay Philippines, l’entità che gestisce i servizi di portafoglio elettronico in pesos di Coins.ph.

«Coins.ph nega fermamente qualsiasi affermazione secondo cui servirebbe consapevolmente operatori offshore di gioco o scommesse», ha dichiarato la società in una nota ufficiale condivisa mercoledì con Cointelegraph. «I fondi dei nostri utenti sono al sicuro; continuiamo a operare come istituzione autorizzata dalla BSP», ha aggiunto.

Alla domanda se le transazioni che coinvolgevano operatori offshore di gioco d’azzardo fossero state elaborate attraverso la sua piattaforma, il portavoce di Coins.ph ha dichiarato a Cointelegraph che l’exchange non accetta né autorizza tali operatori e sottopone continuamente a verifica clienti e transazioni in linea con i requisiti della BSP. La società non ha confermato né smentito direttamente se tali transazioni si fossero verificate.

Le restrizioni della BSP prendono di mira i servizi di pagamento di Coins.ph

In un precedente avviso, Coins.ph ha dichiarato che la BSP le aveva ordinato di rafforzare i controlli interni. La società ha affermato che i servizi di ricarica e gli incassi QRPh erano temporaneamente non disponibili, mentre il trading di criptovalute, i prelievi, i pagamenti delle bollette e i pagamenti dei commercianti tramite QRPh restavano accessibili. I pagamenti QRPh sono lo standard QR nazionale della banca centrale.

La testata locale BitPinas ha riferito che le restrizioni sono state imposte ai sensi della Risoluzione n. 839 del Monetary Board della BSP. DCPay possiede una licenza di emittente di moneta elettronica, mentre Betur Inc. gestisce i servizi di cripto-asset dell’exchange con una licenza separata di fornitore di servizi di asset virtuali. Secondo quanto riferito, le restrizioni riguardavano le operazioni di pagamento di DCPay, non i servizi crypto di Betur.

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Nel 2025, la banca centrale ha ordinato agli istituti finanziari sottoposti alla sua vigilanza di rimuovere dalle proprie applicazioni di pagamento i link che consentivano di accedere a siti web di gioco d’azzardo. Tuttavia, la BSP non ha collegato pubblicamente tale direttiva alle restrizioni su Coins.ph.

Cointelegraph ha inoltre chiesto conferma e un commento alla BSP. Un rappresentante della banca centrale ha dichiarato che avrebbe esaminato la richiesta, ma al momento della pubblicazione non aveva fornito ulteriori commenti.

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