Dopo essere stato condannato nel 2023, aver perso il ricorso davanti a una corte del Secondo Circuito nel 2026 e in attesa di una decisione su una grazia presidenziale che potrebbe non arrivare mai, l’ex CEO di FTX Sam “SBF” Bankman-Fried spera di portare il suo caso penale davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Jeffrey Fisher, avvocato dello studio Hecker Fink LLP che rappresenta Bankman-Fried nel suo ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti (SCOTUS), ha parlato con Cointelegraph delle possibili tempistiche relative al caso dell’ex dirigente di FTX e di ciò che gli osservatori potrebbero aspettarsi se i giudici decidessero di accettare il suo ricorso per un writ of certiorari, con la possibile conseguenza di un nuovo processo.

Bankman-Fried sta chiedendo l’esame da parte della massima corte mentre chiede anche una grazia al presidente Donald Trump. Secondo Fisher, le regole della SCOTUS impongono a SBF di presentare un ricorso per un writ of certiorari entro 90 giorni dalla decisione di una corte d’appello, chiedendo ai giudici di esaminare il caso.

La Corte Suprema aveva inizialmente concesso al governo degli Stati Uniti tempo fino al 15 ottobre per rispondere al ricorso di SBF, ma ha già accordato una proroga fino al 16 novembre, il che potrebbe consentire ai giudici di decidere se esaminare il caso alla fine del 2026 o all’inizio del 2027. Se la corte concedesse l’esame del caso del suo cliente, potrebbe emettere una decisione nel mandato attuale, che termina a giugno 2027, oppure durante il mandato successivo, che inizierà tra un anno.

Bankman-Fried è stato condannato per sette capi d’imputazione per frode, relativi all’uso improprio dei fondi dei clienti da parte di FTX, l’exchange di criptovalute da lui fondato e guidato, che ha presentato istanza di fallimento nel novembre 2022. È stato condannato a 25 anni di carcere e gli è stato ordinato di pagare 11 miliardi di dollari di confisca.

«Gli asset stanno bene»: perché le perdite e i recuperi di FTX erano irrilevanti al processo

Il ricorso di Bankman-Fried alla Corte Suprema presenta due argomentazioni principali per i giudici, qualora decidessero di esaminare il caso, basate sul fatto che le corti inferiori abbiano valutato «prove indicanti che le vittime hanno perso denaro» e che l’ordine di confisca da 11 miliardi di dollari emesso dopo la condanna abbia violato l’Ottavo Emendamento, che vieta le «multe eccessive».

«Nel corso degli anni la Corte Suprema ha espresso preoccupazione per l’eccesso dell’accusa nei procedimenti penali per frode», ha dichiarato Fisher a Cointelegraph. «Questo tipo di prova introdotta in questo procedimento solleva una reale questione di pregiudizio nei confronti dell’imputato».

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L’argomentazione presentata dai pubblici ministeri al processo penale di SBF e ribadita dalla sentenza del Secondo Circuito stabiliva che fosse «irrilevante sotto il profilo giuridico» se l’ex CEO disponesse dei fondi e avesse pianificato di rimborsare le perdite delle vittime di FTX, l’exchange crypto.

«Come ha chiarito la corte distrettuale, i clienti di FTX sono stati frodati non appena Bankman-Fried ha trasferito il loro denaro ad Alameda, indipendentemente da quanto fortemente credesse di poterlo restituire in seguito», ha dichiarato il Secondo Circuito nella sua decisione del giugno 2026.

Secondo Fisher, questa teoria differisce da molti casi di frode nei quali un imputato «ha truffato delle persone sottraendo loro denaro e si è arricchito a loro spese».

«Il punto centrale è che la teoria scelta dal governo rende irrilevante sapere se qualche cliente abbia perso denaro o, in caso affermativo, quanto», ha dichiarato l’avvocato.

Il ricorso alla Corte Suprema osservava che nel 2025 la massima corte aveva stabilito in Kousisis v. United States che i pubblici ministeri potessero «chiedere pene detentive di decenni ogni volta che le persone vengono indotte da false dichiarazioni a separarsi dal proprio denaro, anche se non subiscono alcun danno patrimoniale».

Gli avvocati di SBF hanno invece sostenuto che fosse più pertinente al caso FTX la sentenza del 2007 del Primo Circuito in United States v. Carpenter, nella quale un imputato «aveva sempre avuto l’intenzione di garantire che i suoi clienti non subissero perdite finanziarie». Inizialmente, la corte d’appello aveva stabilito in quel caso che la decisione della giuria potesse essersi basata sulla «disapprovazione morale» anziché su prove relative alla frode.

Mark Bini, ex procuratore federale e statale e attualmente partner di Reed Smith, ha dichiarato a Cointelegraph di ritenere che la possibilità che la corte accetti le argomentazioni di SBF e disponga un nuovo processo «sembri bassa», ma che le condizioni relative alla confisca fossero «davvero interessanti» in considerazione dell’importo: 11 miliardi di dollari. Ha definito, dal punto di vista giuridico, il ricorso a United States v. Carpenter anziché a Kousisis v. United States una «battaglia in salita» per Bankman-Fried.

Sebbene molti utenti di FTX siano stati infine rimborsati per le loro perdite sull’exchange a partire dal 2025, i valori dei token erano basati sul prezzo al momento del crollo del 2022, il che significa che molti potrebbero aver perso i guadagni realizzati nei tre anni tra il fallimento e i rimborsi.

Come la confisca potrebbe influire sul «futuro sostentamento» di SBF

L’ordine di confisca nei confronti di Bankman-Fried potrebbe seguirlo a lungo dopo la sua scarcerazione, consentendo potenzialmente al governo di rivalersi sui suoi guadagni futuri. L’ex CEO di FTX dovrebbe rimanere in carcere fino al 2043.

«Non ha denaro per pagarla», ha dichiarato Fisher. «Secondo i termini della sanzione, si tratta di un debito da 11 miliardi di dollari nei confronti del governo per il resto della sua vita. Ogni centesimo che dovesse mai guadagnare dopo il rilascio dovrebbe essere versato al governo [...] Ci sono delle regole, forse potrà tenersi un centesimo».

Se la corte accettasse l’argomentazione sulla confisca ma respingesse la tesi secondo cui SBF aveva il diritto di presentare prove relative al rimborso degli utenti, Bini ha dichiarato che sarebbe più probabile una riduzione dell’importo della confisca piuttosto che un nuovo processo.

«È un enorme importo oggetto di confisca e c’è questa tensione, perché la giurisprudenza stabilisce che il governo ha il diritto di chiedere sia la confisca sia la restituzione», ha dichiarato l’avvocato di Reed Smith, aggiungendo: «È un caso molto insolito, nel quale la difesa sostiene che “insomma, tutti vengono risarciti per intero” [...] eppure c’è questa enorme confisca».

Cointelegraph ha contattato il Dipartimento di Giustizia per un commento sul caso, ma non ha ricevuto risposta.

Caroline Ellison ora lavora per un’organizzazione benefica

L’ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison, una delle figure centrali legate al crollo di FTX, ha lavorato presso Manifund, un’organizzazione benefica di raccolta fondi collegata al movimento dell’altruismo efficace, dopo aver scontato una pena detentiva nell’ambito di un accordo di patteggiamento con le autorità statunitensi.

Secondo il cofondatore e CEO di Manifund Austin Chen, Ellison ha iniziato un periodo di prova lavorativa presso l’azienda il 13 luglio, circa sei mesi dopo essere stata rilasciata dalla custodia federale. Ha accettato un ruolo a tempo pieno il 10 agosto.

«Credo nella redenzione», ha dichiarato Chen. «Caroline ha ammesso le proprie colpe, ha lavorato per risarcire integralmente i creditori e ha scontato la sua pena in prigione. Vorrei darle l’opportunità di contribuire nuovamente al mondo; spero che il mondo sia d’accordo.»

In una rara dichiarazione pubblica, Ellison ha affermato di essere «grata ad Austin per avermi dato una seconda possibilità e per avermi giudicata in base alle mie attuali prestazioni lavorative, anziché al mio passato».

Molti dei commenti al post di Chen su Substack erano estremamente negativi: si andava dal definire l’assunzione di Ellison «una mossa estremamente avventata» al considerarla un’azione che dimostrava «un giudizio davvero pessimo».

«[Ellison è] un’opportunista cinica che ha rubato miliardi e ha ottenuto un accordo di favore perché i pubblici ministeri erano disposti a rinunciare a tutto pur di prendere Sam», ha dichiarato il cofondatore di Coin Metrics Nic Carter. «È stata estremamente fortunata a ricevere una pena così lieve. Ti copra la massima vergogna per aver tentato di riabilitarla.»

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