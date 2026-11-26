Un decreto pubblicato il 25 novembre conferirebbe all’unità di intelligence finanziaria spagnola, il Sepblac, il potere di congelare i conti crypto e bloccare le transazioni senza previa autorizzazione giudiziaria quando sospetta riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Le misure dovrebbero entrare in vigore il 25 gennaio 2027. In base alla Costituzione spagnola, il Congresso dei deputati deve votare per ratificare o abrogare il decreto entro 30 giorni dalla sua promulgazione. Se ratificate, le aziende crypto che operano in Spagna dovrebbero rispettare gli ordini di sospensione, pena sanzioni pecuniarie.

Secondo il decreto, il Sepblac potrebbe sospendere l’uso di un conto di attività digitali o una relazione commerciale per un massimo di cinque giorni lavorativi, mentre le transazioni in corso potrebbero essere trattenute per un massimo di 10 giorni lavorativi. Sebbene la sospensione iniziale di un conto o di una transazione sarebbe a discrezione del Sepblac, un tribunale potrebbe prorogarla su richiesta dei pubblici ministeri.

Nikolai Timofejev, responsabile delle licenze e degli affari normativi presso la società di consulenza legale Prifinance, ha dichiarato a Cointelegraph che le aziende crypto dovrebbero iniziare a prepararsi al cambiamento prima della sua entrata in vigore. «Il mio consiglio è di trattarlo come un’attività operativa, con una persona designata che riceva gli ordini del Sepblac», ha affermato. «La mancata conformità costituisce una violazione molto grave, soggetta a sanzioni a partire da 150.000 euro».

Le aziende devono agire rapidamente sugli ordini del Sepblac

Timofejev ha spiegato che le aziende crypto dovrebbero essere pronte a rispondere rapidamente, dando seguito agli ordini di sospensione il giorno stesso in cui li ricevono per evitare sanzioni.

La persona incaricata di rispondere agli ordini del Sepblac dovrebbe avere l’autorità di «congelare immediatamente (lo stesso giorno) i prelievi e le transazioni dei clienti». Le aziende interessate sarebbero responsabili del monitoraggio della scadenza di ciascun ordine.

Le aziende sono inoltre tenute a segnalare le attività sospette al Sepblac, che, in base al decreto, avrebbe tre giorni lavorativi per emettere un ordine di sospensione della transazione, se giustificato.

Timofejev ha espresso il suo sostegno al decreto, affermando di sperare «di vedere misure analoghe attuate in tutta l’UE».

Per i fornitori di servizi crypto che operano in Spagna, le nuove norme aggiungerebbero un ulteriore livello di obblighi di conformità a quelli stabiliti dal regolamento dell’UE sui mercati delle cripto-attività (MiCA).

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