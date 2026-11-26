L’Agenzia giapponese per i servizi finanziari (FSA) sta valutando possibili nuove norme per la finanza decentralizzata (DeFi) e i fornitori di wallet self-custody, nell’ambito di uno sforzo più ampio per affrontare i rischi associati alla finanza on-chain.

In un documento di discussione datato giovedì, l’autorità di vigilanza ha sollevato la possibilità di scoraggiare gli utenti dall’accedere a servizi DeFi privi di controlli adeguati contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

L’FSA ha inoltre chiesto se le imprese regolamentate che interagiscono con la DeFi, inclusi gli emittenti di stablecoin, i fornitori di servizi on- e off-ramp e gli istituti finanziari, debbano contribuire a mitigare i rischi di finanziamento illecito quando non è possibile identificare alcuna parte responsabile della conformità normativa.

L’autorità di vigilanza si è chiesta come identificare i soggetti responsabili dei servizi DeFi che si dichiarano decentralizzati ma conservano elementi centralizzati, e se i fornitori di front end che consentono agli utenti di accedere agli exchange decentralizzati debbano essere soggetti alla regolamentazione finanziaria.

La questione di chi debba essere ritenuto responsabile delle attività DeFi resta irrisolta anche in altri importanti mercati. L’Unione europea esclude dal regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA) i servizi crypto completamente decentralizzati e privi di intermediari, mentre le autorità di regolamentazione statunitensi si sono concentrate in gran parte sulla natura delle attività finanziarie e sul grado di controllo esercitato dagli sviluppatori o dagli operatori. Il CLARITY Act statunitense, la cui approvazione è in stallo, mira a chiarire quali partecipanti alla DeFi debbano essere soggetti alla regolamentazione finanziaria.

Il Giappone valuta tutele per i wallet self-custody

L’FSA ha osservato che la regolamentazione diretta dell’uso dei wallet self-custody e dei fornitori che sviluppano o vendono esclusivamente software o hardware resta poco comune a livello internazionale, ma ha sollevato interrogativi sulla necessità di ulteriori misure per proteggere gli utenti e prevenire attività finanziarie illecite.

Secondo l’FSA, il Giappone impone già ai fornitori nazionali di servizi per le cripto-attività virtuali di raccogliere informazioni e conservare registri sulle transazioni che coinvolgono wallet self-custody. Tra le potenziali misure antifrode figurano anche periodi di attesa per i trasferimenti da account di exchange crypto aperti di recente verso wallet self-custody.

Le discussioni rientrano in una strategia finanziaria più ampia annunciata dall’FSA a luglio per promuovere la finanza on-chain, con risultati provvisori dell’iniziativa previsti all’inizio del 2027.

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