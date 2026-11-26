BNB Chain ha delineato i piani per una nuova blockchain layer-1 progettata per supportare il trading ad alta frequenza, i pagamenti, le transazioni finanziarie private e gli agenti di intelligenza artificiale (IA) autonomi.

Secondo un litepaper pubblicato giovedì, la rete opererebbe insieme all’attuale BNB Smart Chain (BSC) e utilizzerebbe BNB come token nativo, senza prevedere un nuovo token nativo. La blockchain è attualmente in funzione come rete di sviluppo; BNB Chain punta a lanciare una testnet pubblica nel primo trimestre del 2027 e una mainnet nella seconda metà dell’anno.

Sulle blockchain generaliste, le applicazioni competono in genere per lo spazio nei blocchi. La rete proposta riserverebbe una parte della propria capacità di transazione ad attività specifiche, come i servizi di pagamento, cosa che secondo BNB Chain potrebbe ridurre la competizione per le risorse della rete nei periodi di domanda elevata.

La rete proposta presenterebbe inoltre un pool schermato opzionale, progettato per supportare trasferimenti privati che coinvolgono BNB e altri token supportati, comprese alcune transazioni di finanza decentralizzata (DeFi). Alcuni dettagli delle transazioni resterebbero visibili pubblicamente e la documentazione di BNB Chain avverte che i circuiti del pool non sono stati sottoposti ad audit e che il pool non dovrebbe essere utilizzato con fondi reali.

Altre funzionalità proposte consentirebbero agli utenti di effettuare transazioni senza acquisire prima BNB per pagare le commissioni della rete e di autorizzare gli agenti IA a eseguire transazioni entro limiti predefiniti.

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