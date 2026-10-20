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Scritto da Ezra ReguerraAutoreRecensito da Yohan YuRedattore

JPMorgan prevede che Bitcoin supererà le azioni statunitensi e l’oro nel prossimo decennio

MercatiPubblicato20 ott 2026

Per la prima volta JPMorgan ha incluso Bitcoin nelle sue prospettive di lungo periodo sui mercati dei capitali, ma ha avvertito che la volatilità e le correlazioni instabili ne limitano il ruolo nei portafogli d’investimento.

JPMorgan Asset Management prevede che Bitcoin (BTC) supererà le azioni e l’oro nel prossimo decennio, ma avverte che la sua volatilità lo rende per ora inadatto a diversificare i portafogli.

Lunedì, JPMorgan ha pubblicato il rapporto sulle ipotesi dei mercati dei capitali a lungo termine per il 2027, prevedendo un rendimento annualizzato del 10% per Bitcoin, rispetto al 7,5% per le azioni statunitensi a grande capitalizzazione e al 5,5% per l’oro.

Le proiezioni fanno parte delle prospettive annuali di JPMorgan, che riguardano più di 200 asset e aiutano gli investitori a pianificare i propri portafogli.

«Al momento, non sosteniamo l’uso di Bitcoin come elemento di diversificazione nei portafogli a causa delle sue correlazioni instabili con il mercato», si legge nel rapporto. «Consideriamo Bitcoin un asset speculativo e una copertura contro l’allentamento monetario.»

JPMorgan’s projected Bitcoin returns compared with traditional assets. Fonte: Source: JPMorgan

JPMorgan prevede guadagni o perdite a due cifre per Bitcoin

Lo scenario rialzista di JPMorgan porta il rendimento annualizzato di Bitcoin al 16,6%, mentre quello ribassista prevede una perdita annualizzata dell’11,2%. I calcoli hanno preso in considerazione la crescita dell’offerta di BTC rispetto alla massa monetaria, il suo potenziale ruolo accanto all’oro e l’adozione della rete.

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Matt Hougan, Chief Investment Officer di Bitwise, ha accolto con favore l’inclusione di Bitcoin nel report.

«Prima ti ignorano, poi ridono di te, poi ti combattono, poi ti inseriscono nel loro documento sulle ipotesi dei mercati dei capitali a lungo termine e prevedono che sarai l’asset con le migliori performance del prossimo decennio», ha scritto su X.

La società di Hougan ha pubblicato una previsione più rialzista. Nell’agosto 2025, Bitwise ha previsto che Bitcoin potrebbe raggiungere 1,3 milioni di dollari entro il 2035, con un rendimento annualizzato dello scenario di base del 28,3%.

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Questo articolo è redatto in conformità con la Politica Editoriale di Cointelegraph ed è destinato esclusivamente a scopi informativi. Non costituisce consulenza o raccomandazioni di investimento. Tutti gli investimenti e le operazioni comportano rischi; i lettori sono incoraggiati a condurre ricerche indipendenti.

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