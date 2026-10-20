Lo scenario rialzista di JPMorgan porta il rendimento annualizzato di Bitcoin al 16,6%, mentre quello ribassista prevede una perdita annualizzata dell’11,2%. I calcoli hanno preso in considerazione la crescita dell’offerta di BTC rispetto alla massa monetaria, il suo potenziale ruolo accanto all’oro e l’adozione della rete.
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Matt Hougan, Chief Investment Officer di Bitwise, ha accolto con favore l’inclusione di Bitcoin nel report.
«Prima ti ignorano, poi ridono di te, poi ti combattono, poi ti inseriscono nel loro documento sulle ipotesi dei mercati dei capitali a lungo termine e prevedono che sarai l’asset con le migliori performance del prossimo decennio», ha scritto su X.
La società di Hougan ha pubblicato una previsione più rialzista. Nell’agosto 2025, Bitwise ha previsto che Bitcoin potrebbe raggiungere 1,3 milioni di dollari entro il 2035, con un rendimento annualizzato dello scenario di base del 28,3%.
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