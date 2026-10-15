Giovedì Ledger ha presentato un nuovo dispositivo con protezioni più solide contro le manomissioni, pochi giorni dopo aver confermato che i wallet venduti tramite un rivenditore in Asia contenevano impianti malevoli.

Il produttore francese di wallet hardware ha presentato Atom, un dispositivo da 849 dollari che combina un wallet crypto con app di uso quotidiano attraverso un design simile a quello di uno smartphone. Atom separa le app Android dalle operazioni sensibili del wallet e include protezioni che, secondo Ledger, bloccherebbero gli impianti utilizzati nel recente incidente in Asia. È inoltre pubblicizzato come in grado di rilevare le manomissioni anche quando è spento.

Secondo un annuncio condiviso con Cointelegraph, l'azienda prevede di iniziare a spedire il dispositivo nell'estate del 2027.

Ledger ha dichiarato che Atom supporterà anche le approvazioni degli agenti di IA, la messaggistica crittografata e la crittografia post-quantistica.

L'annuncio segue un incidente di sicurezza emerso venerdì, che ha coinvolto impianti malevoli trovati nei wallet venduti tramite il rivenditore autorizzato CryptoBilis. Ledger ha chiesto ai distributori nel Sud-est asiatico e a Hong Kong di sospendere le vendite dei suoi prodotti. Anche la catena europea di negozi al dettaglio MediaMarkt ha ritirato i wallet Ledger dagli scaffali.

A first look at Ledger Atom. Source: Ledger

Alla domanda su quando siano state sviluppate le protezioni anti-manomissione di Atom, un portavoce di Ledger ha dichiarato che il lavoro non è stato una risposta a incidenti isolati. Il portavoce non ha fornito una tempistica dello sviluppo.

In un post separato pubblicato giovedì sul blog, Ledger ha dichiarato di aver introdotto nuove regole che impongono ai rivenditori autorizzati di tenere i dispositivi fuori esposizione e di consegnarli ai clienti al momento dell’acquisto. Ha inoltre ribadito che i dispositivi restituiti non devono mai essere rivenduti.

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