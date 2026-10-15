Alla domanda su quando siano state sviluppate le protezioni anti-manomissione di Atom, un portavoce di Ledger ha dichiarato che il lavoro non è stato una risposta a incidenti isolati. Il portavoce non ha fornito una tempistica dello sviluppo.
In un post separato pubblicato giovedì sul blog, Ledger ha dichiarato di aver introdotto nuove regole che impongono ai rivenditori autorizzati di tenere i dispositivi fuori esposizione e di consegnarli ai clienti al momento dell’acquisto. Ha inoltre ribadito che i dispositivi restituiti non devono mai essere rivenduti.
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