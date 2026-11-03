Bitcoin (BTC) rischia di trasformare i 77.700 $ in una nuova resistenza, mentre gli acquirenti recenti entrano in una perdita aggregata, avverte un'analisi.

Punti chiave:

Bitcoin è sceso al di sotto dei 77.700 $, la base di costo degli acquirenti di uno-tre mesi fa, che ora potrebbe diventare una nuova resistenza.

I dati sulla redditività evidenziano una zona di supporto a 68.400 $, equivalente a una perdita netta del 12% per quegli acquirenti.

I detentori di Bitcoin a breve termine rischiano di entrare in perdita netta, con una base di costo pari a 75.832 $.

La base di costo di Bitcoin a 77.700 $ potrebbe diventare una resistenza

I dati della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant mostrano che BTC/USD viene ora scambiato al di sotto del prezzo realizzato, o base di costo, degli investitori entrati nel mercato tra uno e tre mesi fa.

Definisce questa coorte di investitori come trader speculativi, quindi più sensibili alla volatilità dei prezzi a breve termine. La loro base di costo ha storicamente costituito un supporto crescente durante i mercati rialzisti di Bitcoin.

«Quando BTC scende al di sotto di questo livello, tuttavia, la stessa base di costo può successivamente agire da resistenza, poiché i trader in perdita usano il ritorno al pareggio come un'opportunità per uscire», ha affermato un collaboratore di CryptoQuant nell' analisi di lunedì.

La base di costo, misurata dall'indicatore Trader Onchain Realized Price Bands di CryptoQuant, è attualmente pari a 77.700 $, mentre BTC/USD viene scambiato intorno ai 76.500 $.

«È inoltre degno di nota il fatto che il Trader Realized Price sia aumentato costantemente mentre BTC era in correzione. Il divario tra il prezzo e la base di costo si è ora ridotto significativamente», ha aggiunto il collaboratore.

BTC/USD è sceso al di sotto del Trader Onchain Realized Price dopo essere stato scambiato al di sopra di tale livello dal 19 agosto. Le Price Bands includono livelli successivi superiori e inferiori intorno alla base di costo, fissati a margini di profitto e perdita prestabiliti. La banda inferiore più vicina alla base di costo si trova a una perdita aggregata del 12%, attualmente equivalente a 68.400 $. L'ultima volta che il prezzo l'ha attraversata al ribasso è stato all'inizio di giugno; nel mese successivo si è poi discostato fino al 12,6% al di sotto della banda.

Fasce del prezzo realizzato on-chain di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant

I trader di Bitcoin a breve termine osservano l’erosione dei profitti

Al di sotto dei 77.000 $, Bitcoin si sta avvicinando anche al prezzo realizzato della più ampia base di investitori speculativi, nota come detentori a breve termine (STH), un’altra linea di tendenza che funge da supporto durante i trend rialzisti e da resistenza durante le inversioni dei trend ribassisti.

Correlato: BTC si avvia allo scontro elettorale di metà mandato negli Stati Uniti: tre cose da sapere su Bitcoin questa settimana

Queste entità hanno detenuto i loro BTC senza venderli per un massimo di 155 giorni e, a martedì, avevano una base di costo di 75.832 $. Ciò corrispondeva a una lettura di 1,012 della metrica del rapporto tra valore di mercato e valore realizzato (MVRV) del gruppo, che divide il valore di mercato delle monete degli STH per il loro valore realizzato, sulla base dei prezzi ai quali si sono mosse l’ultima volta on-chain.

La metrica mostra che, quando il prezzo scende al di sotto del punto di pareggio del rapporto MVRV corrispondente al prezzo realizzato degli STH, il successivo livello chiave di supporto psicologico è una lettura MVRV di 0,85. Questa viene descritta come un’area di «capitolazione tattica» o «trappola per gli short».

L’inizio di giugno ha segnato anche l’ultima volta in cui BTC/USD è sceso al di sotto del livello MVRV di 0,85, recuperandolo successivamente a metà agosto.

Dati sul prezzo realizzato e sull’MVRV degli STH di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant