



Bitcoin (BTC) è salito all'apertura di Wall Street martedì, mentre il rimbalzo dei titoli tecnologici si verificava nell'ombra dell'incertezza legata alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.

Punti chiave:

Martedì il prezzo di Bitcoin è salito dello 0,7%, mentre le azioni statunitensi hanno evitato di cedere all'incertezza delle elezioni di metà mandato.

Un'analisi di The Kobeissi Letter ha suggerito che i mercati stessero scontando due anni di incertezza politica, in previsione di guadagni dei Democratici alle elezioni di metà mandato.

Il petrolio greggio WTI è sceso a 93,59 $ al barile, il livello più basso dal 15 ottobre, nonostante i nuovi attacchi statunitensi contro l'isola iraniana di Qeshm.



La volatilità del prezzo di BTC si raffredda mentre le azioni salgono

I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD aggirarsi intorno ai 77.000 $, continuando a mantenere i minimi locali vicino a 76.300 $ osservati venerdì.

Grafico a un’ora BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





All’inizio della sessione di trading negli Stati Uniti, i titoli azionari hanno dovuto fare i conti con forze contrastanti. Le azioni Apple cercavano di ridurre le perdite dopo essere calate del 4% nelle contrattazioni pre-market, mentre la società prevedeva margini lordi compresi tra il 45% e il 46% per il trimestre di dicembre, in calo rispetto al 47,9% del trimestre precedente, citando l’aumento dei costi dei chip di memoria.

I mercati hanno inoltre valutato il potenziale impatto delle elezioni di metà mandato statunitensi sugli equilibri di potere al Congresso. Sebbene i sondaggi indicassero significativi guadagni democratici, alcuni analisti hanno avvertito che i risultati avrebbero potuto essere meno decisivi del previsto.

Grafico giornaliero del titolo Apple. Fonte: Cointelegraph/TradingView





«Gli investitori sembrano nutrire un notevole scetticismo sul fatto che l’esito finale sarà altrettanto favorevole ai Democratici quanto suggeriscono i sondaggi», ha dichiarato a CNBC Tobin Marcus, responsabile delle politiche e della politica statunitensi presso la società di ricerca azionaria Wolfe Research. Wolfe ha aggiunto che i sondaggi «probabilmente sovrastimano la forza dei Democratici».

L’S&P 500 e l’indice Nasdaq Composite, fortemente orientato verso i titoli tecnologici, hanno chiuso lunedì in ribasso rispettivamente dello 0,5% e dell’1,1%. Gli analisti della testata di trading The Kobeissi Letter hanno sostenuto che l’incertezza politica negli Stati Uniti, più che le sole preoccupazioni per la spesa nel settore dell’IA, stesse determinando la debolezza del mercato.

«La realtà è che il mercato sta scontando un importante cambiamento nel panorama politico degli Stati Uniti», hanno scritto su X.

L’analisi suggeriva che un Congresso diviso potrebbe portare a frequenti impasse legislative, creando condizioni in cui le decisioni politiche diventerebbero meno prevedibili.

«Un cambiamento nel panorama politico comporta sempre incertezza; i mercati odiano l’incertezza», hanno continuato.

«Obiettivamente, il mercato sta scontando due anni di paralisi politica».

Grafico giornaliero dell’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView

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Il petrolio assorbe l’ultimo attacco all’Iran dopo un calo del 7%

Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno ignorato un attacco statunitense all’isola iraniana di Qeshm, un importante avamposto di controllo militare per la rotta petrolifera dello Stretto di Hormuz.

L’azione è avvenuta pochi giorni dopo che il segretario di Stato statunitense Marco Rubio aveva dichiarato che il presidente Donald Trump era disponibile a risolvere diplomaticamente la guerra tra Stati Uniti e Iran, commenti che lunedì hanno innescato un calo del 7% del greggio WTI.

Inizialmente il WTI è balzato a 98,80 dollari al barile, prima di scendere sotto i 94 dollari martedì, raggiungendo il livello più basso dal 15 ottobre.

Grafico giornaliero dei CFD sul greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView