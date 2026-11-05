Secondo quanto riferito, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno contattato le banche dopo l’hack da 6,3 miliardi di dollari subito da Binance la scorsa settimana, mentre gli esperti di cybersicurezza hanno sollevato preoccupazioni su come gli istituti finanziari gestiscono i rischi per la sicurezza legati alle criptovalute.

Lunedì i funzionari della Federal Reserve e dell’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) hanno iniziato a contattare le banche per chiedere informazioni su «attività insolite» o interruzioni dei servizi, ha riferito Reuters giovedì, citando persone a conoscenza della questione.

Secondo Stefan Muehlbauer, responsabile degli affari governativi statunitensi presso CertiK, alle domande potrebbe seguire un’attenzione più approfondita al modo in cui le banche gestiscono i rischi legati alle criptovalute, tra cui custodia, esposizione alle controparti e risposta agli incidenti.

«Dopo un incidente di questa portata, sarebbe sorprendente se la Fed e l’OCC non verificassero la situazione con le banche che supervisionano», ha dichiarato Muehlbauer a Cointelegraph. «Il loro mandato è proteggere il sistema finanziario, e ciò significa capire dove si trovano le esposizioni e quanto rapidamente le banche possono reagire».

Le banche esaminano i sistemi di sicurezza dopo l’hack di Binance

Secondo Reuters, le banche hanno valutato l’hack e controllato i propri sistemi per capire se fossero in grado di assorbire o gestire minacce simili.

Il rapporto di Reuters ha inoltre osservato che il team di cybersicurezza di una delle maggiori banche statunitensi ha contattato Binance entro poche ore dall’hack. Un portavoce di Binance ha confermato a Cointelegraph che l’exchange ha condiviso il rapporto sull’incidente pubblicato da Binance con tutti i suoi partner bancari e non era a conoscenza di vulnerabilità che li riguardassero.

Muehlbauer ha spiegato che la procedura attualmente in corso è «il modo in cui dovrebbe funzionare un quadro normativo maturo». Ha aggiunto che «non è un segnale del fatto che le autorità di regolamentazione si stiano allontanando dal settore».

Le domande arrivano inoltre dopo che la Federal Reserve ha eliminato, nell’aprile 2025, l’obbligo per le banche membri a livello statale di informare le autorità di regolamentazione prima di intraprendere attività legate alle criptovalute. La Fed ha dichiarato che avrebbe continuato a supervisionare tali attività attraverso il suo ordinario processo di vigilanza.

Un portavoce della Federal Reserve ha dichiarato a Cointelegraph che l’agenzia non aveva nulla da condividere riguardo alle domande riferite. Cointelegraph ha inoltre contattato l’OCC per un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ancora ricevuto risposta.

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Il più grande hack di criptovalute solleva preoccupazioni

Nel rapporto sull’incidente del 3 novembre, Binance ha dichiarato che l’attacco del 29 ottobre aveva interessato asset digitali per circa 6,34 miliardi di dollari, di cui 2,85 miliardi congelati o intercettati al momento del rapporto.

Secondo l’exchange di criptovalute, l’attacco è iniziato con un software compromesso installato da un ingegnere a giugno. In seguito, gli hacker hanno utilizzato ingegneria sociale, credenziali rubate e software malevolo per accedere ai sistemi dei wallet ed effettuare trasferimenti non autorizzati.

Il dottor Darren Williams, fondatore e CEO della società di cybersicurezza BlackFog, ha dichiarato a Cointelegraph che i metodi usati nell’attacco comportano potenziali rischi per le banche tradizionali, in particolare per quelle che offrono servizi di custodia e pagamento di criptovalute.

«Gli aggressori non hanno più bisogno di violare la crittografia o rubare chiavi private se riescono a compromettere i sistemi affidabili e le persone autorizzate a trasferire denaro», ha dichiarato Williams.

Ha avvertito che gli hacker potrebbero usare dispositivi, account dei dipendenti o servizi di terze parti compromessi per trasferire denaro senza attivare alcun avviso. Ha inoltre affermato che il crescente uso dell’IA agentica nelle operazioni finanziarie potrebbe comportare rischi ancora maggiori.

«La priorità deve essere impedire le transazioni non autorizzate e l’esfiltrazione di dati prima che gli asset o le informazioni sensibili lascino l’organizzazione, non limitarsi a indagare sui danni in seguito», ha dichiarato Williams.

Da allora Binance ha dichiarato di aver rafforzato i propri controlli di sicurezza e di aver coinvolto esperti indipendenti di cybersicurezza per esaminare l’attacco.

Rivista: Gli hacker di Binance fanno a gara per trasferire miliardi prima che possano essere congelati